Presidente cívico de Achacachi sale de San Pedro con detención domiciliaria

Tras siete meses de reclusión, el presidente del Comité Cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, a quien acusaron del secuestro de un Poncho Rojo, salió el lunes de la cárcel de San Pedro y ahora cumple en esa población la detención domiciliaria impuesta por el juez.

Larrazábal y los exdirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Achacachi Esnor Condori y Pedro Villca (también con detención domiciliaria), además del poblador Cecilio Roque, están en San Pedro por el presunto plagio de Modesto Clares, dirigente campesino de los denominados Ponchos Rojos.

Se los acusa por los delitos de secuestro, privación de libertad y coacción en contra de ese dirigente supuestamente ejecutado en el bloqueo de la carretera hacia Copacabana a mediados de septiembre de 2017, que se instaló para pedir la renuncia del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos.

“Ayer he llegado a mi domicilio, estoy con detención domiciliaria y me siento feliz por el recibimiento que me ha dado nuestro pueblo, estoy con mi familia”, dijo el dirigente en una entrevista con la radioemisora Fedecomin.

Ratificó que no estuvo en esa medida de presión y dijo que durante las protestas se trasladó a Cochabamba para participar de los actos por las efemérides de esa región. Su defensa interpuso pruebas en ese sentido para conseguir su excarcelación.

“No he estado en el supuesto secuestro del que se me acusan. A través de requerimiento fiscal han enviado (pruebas) que efectivamente (dan cuenta) que he estado en Cochabamba con autoridades, he participado del desfile. Han enviado fotografías, han enviado videos”, contó.

Empero, lamentó que no se haya desvirtuado el proceso pese a los descargos. “Ojala Dios quiera que la justicia obre conforme a lo que es justo”, comentó tras pedir la libertad pura y simple para él y sus compañeros.

Sin embargo, pidió al Gobierno diálogo para resolver en conflicto que consideró irresuelto y que se inició el febrero del año pasado cuando un grupo de pobladores quemó los bienes del alcalde Ramos y otro bloque de ponchos rojos replicó con un saqueo de los negocios de esa capital.

“A través del Gobierno, que tiene la llave de la solución, podamos sentarnos en una mesa de diálogo y dar solución definitiva a este problema. Decirles a los hermanos del gobierno que jamás vamos a ser opositores de nuestra propia sangre, jamás vamos a ser derechistas”, dijo. (10/04/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz