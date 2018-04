Presidente de Tribunal Supremo califica de “desatinadas” críticas de obispo Centellas

Magistrado Revilla brinda declaraciones ante la prensa. Foto TSJ.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, calificó de “desatinadas” las declaraciones de monseñor Ricardo Centellas, quien criticó a la justicia en días pasados por considerar que no es “verdaderamente independiente”.

“La Sala Plena del TSJ no comparte en lo absoluto las declaraciones del monseñor Centellas, tales aseveraciones no corresponden a la dignidad de un obispo y por respeto institucional a la Iglesia Católica ese tribunal no responde como debería, hacerlo esas declaraciones son totalmente equivocadas” manifestó Revilla.

El obispo dijo que “únicamente la justicia libre del lucro y de la política partidista estará al servicio de la dignidad de la persona y del bien común”. Según diversas encuestas, la mayoría de los bolivianos cree que la justicia en Bolivia es ineficiente, lenta, corrupta y dominada por el oficialismo.

Pero Revilla dijo que lo que demanda monseñor Centellas ha sido asumido desde la primera sesión de sala plena de este tribunal y que se han analizado asuntos como la ampliación de la cobertura judicial, gratuidad del registro de antecedentes penales, notificaciones electrónicas a los litigantes, optimización de la justicia mediante la supresión de gastos innecesarios, adopción de un código de ética judicial, entre otros.

