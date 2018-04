Prueba y opinión del Huawei P20 Pro

En algunas ocasiones las nuevas generaciones de un terminal móvil no incluyen muchas novedades que son llamativas. Todo los contrario ocurre con el Huawei P20 Pro, un modelo que se posiciona claramente en la gama alta de producto y que llega con saltos evolutivos importantes tanto en su cámara como en el diseño que ofrece.

Estéticamente lo que más llama la atención del Huawei P20 Pro nada más verlo es la inclusión de un notch o muesca en la parte superior de su pantalla frontal. En este elemento se aglutinan todos los sensores de la parte delantera del smartphone y, lo cierto, es que no encaja mal en el dispositivo para permitir que su pantalla de 6,1 pulgadas se aproveche al máximo posible.

El hardware principal recuerda, y mucho, al Mate 10 como se puede ver en la ficha del Huawei P20 Pro. El caso es que este confirma que no se debe tener problemas con las diferentes aplicaciones, juegos incluidos, y lo cierto es que no hay muchos resquicios que indicar ya que incluso el almacenamiento (que no es ampliable) es de nada menos que 128 GB. Un elemento que es especialmente destacable es que la batería de este terminal tiene una carga de 4.000 mAh, por lo que la autonomía en principio está más que dimensionada.

Pero si hay algo que llama la atención respecto al hardware que ofrece este Huawei P20 Pro es su cámara trasera principal. Esta incluye nada menos que tres sensores, por lo que se consiguen cotas muy altas en apartados como el zoom óptico. Además, no se pierde el apoyo de Leica en todo lo que tiene que ver con la fotografía. Si deseas conocer todas las sensaciones y opiniones que nos ha dejado este nuevo modelo de Huawei, utiliza el enlace que dejamos a continuación:

Acceso a la prueba completa del Huawei P20 Pro

