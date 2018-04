Puntos de venta de urea en Santa Cruz están cerrados y oferta del insumo es irregular

En Montero y en Santa Cruz de la Sierra los centros habilitados no operan a plenitud. Los agricultores dicen que el producto no llega a sus campos. YPFB no responde

Ernesto Estremadoiro

Desde hace dos semanas Zenón Arancibia, 45 años y tez morena, extraña el ruido de los camiones y de los montacargas de la estación ferroviaria de Montero. La zona es uno de los puntos de venta de urea habilitados por YPFB, para la comercialización interna del fertilizante producido en la planta de Bulo Bulo, que en la actualidad está paralizada. La venta del producto, según los vecinos del lugar, es irregular.

“Antes habían hartos camiones acá, pero hace como dos semanas está todo silencio”, dijo Arancibia, que trabaja como transportista en la parada de trufis cerca de la zona. El hombre del volante lamenta el poco movimiento porque los camiones, aparte de la urea, traían pasajeros. “Los llevábamos al mercado o al centro, y ganábamos algo más”, afirma mientras se resguarda del sol, en una pequeña caseta junto con sus compañeros de trabajo.

Unos metros más adelante de la parada de trufis, los vagones vacíos de color azul, que Yacimientos compró para transportar el insumo, es un espacio más de juego de algunos niños que caminan sobre las rieles.

“Todo está silencio, hace como dos semanas que ya no salen los vagones”, afirmó José Luis Pérez, un adolescente que vive cerca de la zona.

Venta en Santa Cruz

Esta misma situación se repite en el punto de comercialización habilitado en Santa Cruz, ubicado en ambientes del Distrito Comercial de YPFB en la capital oriental, avenida Tres Pasos al Frente. Los responsables del lugar al ser consultados indicaron que no estaban autorizados a dar detalle sobre la venta del fertilizante.

Pero una persona que pidió no ser identificada, y quería una cantidad importante de urea, señaló que en el lugar le informaron que no contaban con el producto.Se llamó a YPFB en Santa Cruz para conocer detalles sobre la comercialización de este insumo, pero no fue posible conocer una versión oficial. También se buscó la versión del presidente de Yacimientos Oscar Barriga, pero tampoco fue posible.El 9 de marzo, en un pomposo acto la estatal inauguró este centro de comercialización en donde se tenía previsto vender urea al por mayor y menor, a un precio de Bs 146 la bolsa de 50 kilos.

No hay urea para el agro

Richard Paz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que su sector todo el año necesita de este producto, pero en la actualidad el insumo no se encuentra en cantidades generosas.“No hay, no están abasteciendo y ¿no sé por qué?, hay escasez, no hay ni urea nacional, ni de afuera (importada)”, afirmó.El pasado 18 de marzo, EL DEBER, en una nota titulada “Productores revelan trabas e incumplimiento en acuerdo para la adquisición de urea”, hizo conocer el descontento del sector productivo por la falta del insumo.Nue Morón, presidente de la Federación de Productores de Hortalizas y Frutas, (Fedhefrut), señaló que existía el compromiso de YPFB de instalar un centro de comercialización de urea en Mairana, pero a la fecha este espacio no se habilitó. En contrapartida, los productores de los valles están comprando y usando urea importada, “o de segunda mano”.El martes el ministro de Hidrocarburos, ante el Congreso Nacional, informó que en este año la planta solo operó en enero y febrero, y que en la actualidad tiene paro programado.Pese a estos inconvenientes, Zenón Arancibia, espera que la planta vuelva a operar y tener más pasajeros en su parada.

Para saber

Cuestionamientos

El senador opositor, Oscar Ortiz, denunció el mal manejo de la industria. Incluso la venta al exterior, que es un 40% menor al precio interno del fertilizante.

Contrato

La estatal tiene un contrato para exportar el producto a Brasil con la firma Keytrade. El precio es $us 279 por 335.000 t año.

Paro programado

Según el Gobierno los paros en la planta, son normales en este tipo de estructuras complejas.

