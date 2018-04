Quiebra de YPFB

PETRÓLEO

ORO

ZINC El precio del petróleo aún no ha reaccionado las poses bélicas asumidas por Estados Unidos y Rusia. Los expertos creen que es poco probable que los dos poderes nucleares se enfrenten aunque permanece la posibilidad de que Estados Unidos tome acciones contra Irán al no renovar su visto bueno ante la Comisión de Nuclear Internacional con lo que volvería a imponer sanciones. Aun así las reacciones son calmadas y no se espera un alza en el precio. El precio del oro está al alza pero no por las amenazas de guerra entre Donald Trump y Vladimir Putin. Los expertos consideran que se debe más a la debilidad del dólar que a los mercados buscando refugio en el oro ante la posibilidad de la tercera guerra mundial. Las poses de Trump cayeron tras lo que se cree fue una fuerte reprimenda de sus general que le habrían puesto en claro que no debe provocar a Rusia como lo hizo con Corea del Norte. La producción mundial de zinc está a punto de repuntar y se espera que varios proyectos empiecen a operar en la segunda mitad de este año con lo que el mercado saldría del desabastecimiento que lo domina desde 2015. El precio continúa repuntando pero se espera que caiga de manera paulatina mientras aumenta la oferta. El boom en el precio que lo convirtió en la principal exportación minera de Bolivia estaría por terminar.