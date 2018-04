¿Quién es Thomas Becker, el impulsor del juicio a Goni en EEUU?

Conoce un poco más de la vida de un rockero empedernido que hoy por hoy es uno de los artífices, sino el más importante, del juicio al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que ayer terminó con un histórico veredicto.

Becker (el primero de la izquierda) junto a las víctimas luego de la audiencia en la que se leyó el veredicto de la corte contra Sánchez de Lozada. Foto: Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard

Pagina Siete / Rodolfo Huallpa / La Paz

Vino a Bolivia en 2005 a hacer prácticas, pero 13 años después termina siendo el impulsor, hasta incluso el ideólogo del juicio al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos. Se trata del abogado Thomas Becker, un joven profesional que germinó el caso en La Paz y fue el enlace entre las víctimas y el cuerpo de abogados en EEUU, que ayer logró un histórico veredicto por el cual el exmandatario y su exministro Carlos Sánchez Berzaín deben pagar una millonaria compensación económica a las familias víctimas de la masacre de octubre de 2003.

Formado en la universidad de Harvard, Becker conoció el caso de “octubre negro” por el abogado Rogelio Mayta, defensor de las víctimas en La Paz, en cuya oficina hizo sus prácticas y comenzó con la construcción del caso.

Fotografías difundidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard muestran cómo Becker trabajó con las familias de las víctimas desde 2005. “Este caso comenzó como una semilla de una idea en su mente y ha estado trabajando incansablemente desde entonces”, señala el reporte.

Thomas Becker junto a la familia de Marlene Rojas Ramos, la niña que murió en Warisata. Foto: Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.

El trabajo de Becker no fue únicamente las entrevistas y el trabajo de campo en Bolivia, sino tuvo que ver con el contacto y haber logrado el compromiso de que la Clínica asuma el caso y corra con los gastos del juicio. En éste, además de Becker, trabajaron al menos una docena de estudiantes desde 2006 y con el pasar de los años fueron sumando más abogados e instituciones que ampliaron la defensa legal.

“No estaríamos aquí sin el trabajo de nuestros socios, enumerados a continuación, y docenas de estudiantes clínicos que han contribuido a lo largo de los años, desde la investigación de hechos hasta la redacción de resúmenes y el pensamiento estratégico sobre cómo avanzar en el caso. El más importante entre esos estudiantes es Thomas Becker”, resalta la clínica a través de un post en su sitio web.

La demanda fue presentada en 2007 y desde entonces corrieron los tiempos y diferentes gestiones y trámites para llegar hasta este año, en que por fin las víctimas lograron sentar a Goni y Sánchez Berzaín en el banquillo de los acusados y lograr un histórico veredicto.

El momento “más orgulloso” en la vida de Becker

Todos estos años de trabajo, el esfuerzo puesto en este caso hace que el 3 de abril de 2018 sea para este abogado “el momento más orgulloso” de su vida. Su muro de Facebook se llenó de felicitaciones y agradecimientos por el trabajo que realizó en este caso y a través de un post hizo expresa su alegría por haber logrado justicia.

“Ayer fue el momento más orgulloso de mi vida, no por el pequeño papel que tuve la suerte de jugar en la decisión de ayer, sino por mis compañeros bolivianos que han luchado incansablemente por la justicia, por sus seres queridos. Durante más de una docena de años he vivido en Bolivia y trabajando con los indígenas bolivianos cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas estatales. Ayer, un jurado determinó unánimemente que el ex-Presidente Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa Sánchez Berzaín eran responsables de las ejecuciones extrajudiciales de sus familiares”, narra en su muro de Facebook.

Reconoce estar agotado por el esfuerzo empeñado en este caso, pero deja en claro que todavía tiene “energía entusiasta” para regresar a Bolivia y celebrar esta victoria a favor de las víctimas de octubre negro.

Un rockero apasionado

Becker comparte su tiempo entre su profesión de abogado y su pasión por el rock. Es el guitarrista de una banda denominada Beautiful Bodies (cuerpos hermosos) cuyas presentaciones y conciertos están plasmadas en un sinfín de fotografías que pueden apreciarse en su perfil de Facebook.

De acuerdo con Wikipedia, Beautiful Bodies compartió escenario y estuvo de gira con varias bandas de rock alternativo y punk, como ser The Smashing Pumpkins, My Chemical Romance, Jane’s Addiction, Paramore y The Yeah Yeah Yeahs, y ha tocado en festivales como Warped Tour, Kanrocksas, y SXSW y realizado extensas giras por los Estados Unidos y Canadá.

La banda la integran, además de Becker, Alicia Solombrino (voz) y Luis Arana (bajo). Mira las fotografías a continuación (Imágenes de su perfil de Facebook).