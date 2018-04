“Real está cero deudas, ahora no debe nada”

El presidente de Real Santa Cruz está en el ojo de la tormenta luego de que el club perdiera 5.500 metros cuadrados de su terreno.

Hace unos días se subastaron 5.500 metros cuadrados del terreno que tiene Real Santa Cruz, que en 1999 ya habían pasado a poder de Findesa, según explicó el presidente del club Juan Carlos Durán. Por este motivo le han pedido públicamente su renuncia, pero él se mantendrá en el cargo y asegura que ahora la institución alba está limpia de deudas.

¿Cómo es que Findesa llega a ser dueña de una parte de los terrenos de Real Santa Cruz?

La subasta que ha hecho Findesa es de un bien que ya era de Findesa, porque se lo dimos como parte de pago en 1999, previa asamblea, porque no teníamos capacidad de pago, ya que en ese entonces se le debía cerca de $us 350.000 que podían convertirse en 450.000 y amenazaba con subastar el predio completo. Entonces vimos que la única forma era entregar los 5.500 metros cuadrados de los 65.000 que tiene Real.

Se supone que esos terrenos no pueden ser negociados…

Ahí hubo un montón de problemas que llegó hasta la Corte Suprema. En un auto supremo convalidó el pago, si no tenía que rematarse todo Real a precio de la deuda. Se logró que la Corte acepte el pago porque no se podía vender, pero el argumento fue que la plata que nos prestamos fue para terminar la construcción del estadio. Era un crédito supervisado, los cheques salían destinados para comprar cemento y el material de construcción.

¿O sea, Findesa ya era dueña del terreno hace casi 20 años?

En 1999 ya era dueña y de allí a la fecha hemos ido peleando de una forma u otra para que no subaste el terreno, pero llegó el momento que Findesa no puede retener el bien porque todo tiene un término y lo subastó. Podíamos presentarnos a la subasta con $us 600.000 pero ese dinero no existe en Real, nunca hubo esa plata.

¿Qué gestión se hizo en esas casi dos décadas para pagar la deuda y evitar la subasta?

En el interín, en 2012 firmamos un acuerdo con Macro Fidalga, era un convenio para que nosotros le demos en comodato, por 20 años, la parte frontal de la sede y ellos nos daban el dinero para pagar a Findesa, pero no fue posible porque la Alcaldía dijo que no se podía hacer ninguna construcción que no sea deportiva en ese lugar, por ley.

Usted está recibiendo críticas por parte de los realistas…

Yo he hecho el estadio, el coliseo, la sede, las canchas, las piscinas y muchas cosas más. De ser un campo abierto, pelado, se ha hecho una infraestructura que fue la primera en Bolivia. A Bolívar la Alcaldía de La Paz le dio entre medio millón y un millón para que haga Tembladerani, a The Strongest igual y aquí la Alcaldía está dando a otros clubes y a Real Santa Cruz nada. Este es un esfuerzo personal y de un grupo de gente que no desvió un solo centavo de los $us 300.000 que nos prestó Findesa.

¿En este momento Real tiene otras deudas?

Real ahora no tiene ninguna deuda. Había otra deuda cuando me hice cargo esta última vez (2017). Me llamó Gadea (Óscar), que estaba de presidente, y su equipo, los que ahora me critican, diciéndome que me haga cargo del club porque toda la sede estaba a punto de ser rematada por la Alcaldía por un monto enorme.

¿Cuánto era ese monto?

Un monto muy grande, yo gestioné a gran velocidad para sacar la resolución de personería jurídica como una entidad sin fines de lucro y cuando se está bajo esa figura estamos liberados de todos los impuestos. Gracias a Dios yo había metido hace varios años al Concejo Municipal una liberación de impuestos que estaba concedida, cuando Óscar Vargas era presidente de dicho Concejo, y con esa resolución pude salvar al club del tercer remate.

Entonces Real está limpio de deudas hoy en día…

Real está cero deudas, ahora no debe nada de nada.

Un comité de defensa del patrimonio de Real Santa Cruz pidió su renuncia…

Ese comité de defensa es la anterior directiva, Gadea y compañía. Ellos nunca hicieron nada y ahora que el club está saneado aparecen y piden mi renuncia. Eso no me molesta, pero por qué no lo hacen en el club. No puedo aceptar que dañen mi imagen.

Sobre el pedido, ¿renunciará?

Estoy haciendo una tarea de institucionalizar como tiene que ser una entidad sin fines de lucro y una vez esto termine se tiene que enfrentar un nuevo ciclo, después veremos.

¿Los alquileres del estadio, coliseo y el salón no autosustentan a Real?

No. No alcanza. Solamente la planilla del primer equipo son $us 10.000, además hay que pagar cuerpo técnico, preparadores físicos, utileros, medicamentos, uniformes, tarjetas, para todas las divisiones. También hay personal de mantenimiento y los servicios del club. Si se saca cuentas, siempre hay déficit en el club y hay que poner plata.

En lo deportivo, ¿se busca el retorno a la Liga?

Desde mi punto de vista este es el mejor equipo que hemos conformado en los últimos años y lo vamos a ver en la cancha.

Fuente: diez.bo