Recta final de la preparación de atletas

A menos de dos meses del inicio de la undécima edición de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, los nervios se manifiestan en los deportistas que buscan realizar una destacada actuación en la justa internacional que levantará el telón el sábado 26 de mayo con el concurso de 14 naciones.

Hasta la fecha la mayoría de los atletas reconocidos del medio ya lograron un cupo para el torneo, sin embargo, varios deportistas intentarán lograr su clasificación en la última actividad que organicen sus federaciones respectivas, que tienen como fecha límite el 26 de abril para presentar la lista final en deportes de conjunto y el 16 en individual.

Por tanto, varios deportistas participarán en estos eventos que les otorgarán las plazas restantes, empero esto dependerá del nivel que demuestren en las pruebas.

En las próximas semanas, por ejemplo, el atletismo realizará el 14 y 15 de este mes la última etapa clasificatoria en el estadio IV Centenario de Tarija.

La disciplina de gimnasia esperará hasta el último día para realizar el evento nacional clasificatorio, por tanto presentará la nómina final el lunes 16 de abril, al filo del cierre de las inscripciones.

En las semanas previas a los Juegos Suramericanos, algunos atletas que ya tienen el cupo asegurado buscan concluir su preparación para alcanzar un nivel competitivo y tratar de conseguir medallas para el país: unos en el exterior, otros en sus clubes y los que menos apoyo tienen se entrenan de manera independiente de acuerdo a sus posibilidades.

Algunos de los deportistas expresaron su satisfacción al recibir el apoyo de la Alcaldía en esta etapa final de su preparación.

KAREN TORRES



Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Natación

Algunos Torneos: Juegos Olímpicos de Londres 2012, medalla de oro en los XVIII Juegos Bolivarianos (Santa Marta, Colombia).

La nadadora Karen Torres está en la última etapa de su preparación con miras a los XI Juegos Suramericanos, que se realizarán en Cochabamba, en el departamento de La Paz. La deportista pretende lograr un nivel que le lleve a ganar una medalla de oro, así como lo hizo el año pasado en los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia.

Torres logró el primer puesto en la prueba de los 50 metros libres, con un tiempo de 25”00 y así ganó la primera medalla dorada para Bolivia.

Acerca de su preparación, la sirena valluna dijo: “Tengo una sesión de natación por día, gimnasio en las tardes, estoy muy agradecida con mis entrenadores, algunos días me colabora Alberto Mejía y otros Jhonny Mosquera, no tengo mi propio médico pero hay personas que me colaboran. Entrenar en Alto Obrajes aquí en La Paz es bueno, porque me da más oxígeno para lo que será los XI Juegos Suramericanos”, indicó.

OLIVER MERINO



Edad: 27 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Ciclismo BMX

Algunos Torneos: Juegos Bolivarianos en Trujillo Perú (2013), Subcampeón del Nacional categoría élite (2017).

Oliver Merino Temo, piloto cochabambino que compite en la categoría élite Men, clasificó como segundo a los XI Juegos Suramericanos 2018. El representante de club Castores (BMX Cochabamba) compite desde sus nueve años y espera alcanzar la cima del podio para llenar de orgullo a su familia, que lo apoyó en la etapa de su preparación.

El piloto dijo que su hermano Dennis Merino es su máxima figura y que él es quien lo entrena y le da todos los consejos que necesita, puesto que también compitió a nivel profesional en BMX.

“Entreno con mi hermano mayor es mi entrenador, mi nutricionista. Mi prima es mi fisioterapeuta, me ayuda en su centro que se llama ‘Andar bien’. Desde mis nueve años he comenzado a practicar este deporte siempre con el apoyo familiar. Este año firmamos un apoyo que me dará la Alcaldía con el programa Tierra de Campeones”, dijo.

Algunos logros obtenidos: semifinalista en los Juegos Bolivarianos Trujillo (2013), subcampeón nacional categoría élite men (2014) y subcampeón del Nacional 2017.

FERNANDA MAIDA



Edad: 19 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Vóley de playa

Algunos Logros: Quinta posición en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa U-17, en México.

María Fernanda Maida Eterovic es una reconocida voleibolista cochabambina que a su corta edad ya logró varios campeonato nacionales y tuvo destacadas actuaciones en eventos internacionales.

Hace dupla con la también valluna Melanie Vargas. Ambas clasificaron a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 en los torneo clasificatorios que organizó el Consejo Nacional de Vóley de Playa (CNVP).

La deportista realiza la etapa final de su preparación en las canchas del club Olympic, escuela a la cual representa y espera poder contar con el apoyo suficiente para llegar tranquila al evento internacional.

“Melanie (Vargas) y yo entrenamos todos los días con nuestro entrenador venezolano (Cristian Rojas), primero hacemos preparación física y, a veces vamos a trotar al Cristo de la Concordia. No tenemos nutricionista, pero ese trabajo lo hace el entrenador que todos los días no da tips para mejorar. (Con Vargas)hace cuatro años que venimos jugando juntas y desde el año pasado que estamos pensando en los Juegos Suramericanos. Este año nos están dando el apoyo los de la Alcaldía con el programa Tierra de Campeones”, dijo.

VIVIAN VERDUGUEZ



Edad: 40 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Esgrima (espada)

Algunos torneos: Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos

La esgrimista Vivian Verduguez es la competidora más experimentada que participará de los IX Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, en el arma de Espada.

Verduguez explicó que esta disciplina deportiva no recibe ningún tipo de apoyo de las autoridades. Indicó que ella tampoco recibe ayuda para culminar su preparación de cara a los Juegos.

“Entreno tres horas al día, en la mañana la parte técnica, después me voy a trabajar a la Universidad Privada Boliviana (UPB) y en las tardes trabajamos en el aspecto táctico con mi entrenadora (cubana) Arisneydis Verdecia. Vi que el nivel en los últimos años ha subido, sobre todo con la llegada de las entrenadoras cubanas”, afirmó.

ANAHÍ SAAVEDRA



Edad: 13 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Patinaje artístico

Algunos Torneos: Sin experiencia

La patinadora cochabambina Anahí Saavedra, de 13 años, es una de los tres clasificados en este deporte, relativamente nuevo en Bolivia. La deportista terminará su etapa de preparación en Brasil con el apoyo de la Confederación Panamericana de Patinaje (CPP), por la gestión realizada por el presidente de la Federación Boliviana de Patinaje, Moises Vale.

Ella retornará, según el presidente de esta federación, “días antes del evento”.

Antes del viaje, Saavedra recibió indumentaria deportiva de la Alcaldía de Cercado mediante el programa Tierra de Campeones.

“Mi especialidad es patinaje artístico, desde pequeña me gusta mucho este deporte. Mis papás me compraron unos patines cuando era niña, luego crecí y ya no me entraban los patines y luego mi mamá me dijo que podía entrenar para competir y mi papá me compró unos patines más profesionales. Ahora tengo el apoyo de la Alcaldía mediante el programa Tierra de Campeones”, declaró Saavedra.

ZEDHEIR TORRES



Edad: 23 años

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Deporte: Natación (10 y 5 km aguas abiertas)

Algunas competencias: En 2017, en México alcanzó la posición 62 y 41 en el Campeonato Mundial en Aguas Abiertas 10 km en la categoría aguas abiertas masculino, 58 en la prueba de 5 km aguas abiertas masculino. El nadador cochabambino Zedheir Tórrez logró la clasificación a los Juegos Suramericanos en la prueba de los 10 kilómetros en el primer y único torneo nacional clasificatorio de aguas abiertas que organizó la Federación Boliviana de Natación (Febona) el pasado fin de semana. En esa ocasión indicó que terminará su etapa de preparación con miras a los Juegos en Ecuador, país donde radica hace varios años.

“Entreno entre cuatro y cinco horas diarias de lunes a sábado, los miércoles y sábado nado una sola jornada. Además, trabajo en el gimnasio dos veces por semana. Hasta ahora los que más me apoyaron fueron mis padres, ahora ingresé al programa de Tierra de Campeones y ahí me ayudarán con indumentaria deportiva y también con publicidad. La federación me ayuda en mis viajes para eventos internacionales. En mi alimentación no tengo muchas restricciones, pero siempre priorizo consumir más carbohidratos y evito comida chatarra”, manifestó.