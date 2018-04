Reelección de Evo: 78% no cambiará de opinión si el fallo de la CIJ es positivo en tema marítimo

Se estima que el veredicto que emitan los jueces de la Corte de La Haya se dará a conocer a fines de este año o hasta los primeros meses de 2019, año electoral.

Reelección: 78% no cambiará de opinión si el fallo de la CIJ es positivo

El 78% considera que un fallo favorable a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no le hará cambiar de opinión sobre la “reelección indefinida” del presidente Evo Morales, según el estudio realizado por Mercados y Muestras para Página Siete.

“¿Si la decisión de La Haya es favorable a Bolivia, usted cambiará de opinión sobre la reelección indefinida de Evo Morales?”, fue la pregunta que se planteó a los encuestados en las nueve ciudades capitales de departamento, urbes intermedias, y en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, el 78% eligió la opción “No cambiará de opinión”; el 14% optó por la alternativa “Sí cambiará de opinión” (más detalles en las infografías).

El Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó el 28 de noviembre de 2017 al presidente Evo Morales como candidato de por vida. No obstante, desde entonces emergió un movimiento que defiende el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del electorado dijo “No” a la reelección.

El grado de movilización de los activistas del 21F es tal que esta semana un grupo de al menos 100 personas viajó a Lima, Perú, para protagonizar protestas en esa capital con el fin de pedir que se respete el voto del soberano.

Morales fue proclamado candidato a las elecciones presidenciales de 2019 por militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo el 16 de diciembre de 2017, en un acto masivo organizado en Cochabamba.

Durante el lunes 19 de marzo y el miércoles 28 de marzo de 2018, el equipo jurídico boliviano expuso los argumentos nacionales ante La Haya por el diferendo marítimo contra Chile.

Se estima que el fallo que emitan los jueces de La Haya se dé a conocer a fines de la gestión en curso o a más tardar entre los primeros meses de 2019, año electoral en Bolivia.

El Gobierno interpuso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 24 de abril de 2013, en busca de que ese tribunal obligue a Chile a negociar un acceso soberano al océano Pacífico.

La encuesta se realizó a nivel nacional en las áreas urbano y rural. La muestra total fue de 800 casos y tiene un margen de error del 3,47%, con una confiabilidad del 95%.

El trabajo de campo se realizó entre el viernes 30 de marzo y el viernes 6 de abril del año en curso.

Punto de Vista

Jorge Dulón , Analista político

“Se reafirma la posición de no creer en Evo Morales”

Sobre la percepción de la mayor parte de la población, arriba del 70% que dice que no cambiará su posición sobre la reelección por el fallo del mar, considero que en primer lugar habría que conocer las distintas posiciones existentes sobre la reelección.

Seguramente hay un porcentaje, dentro de ese 70% que está de acuerdo con la repostulación, otro que no está de acuerdo y un tercer porcentaje que no sabe o no responde.

Suponiendo que todo el 70% no está de acuerdo con la repostulación de Evo Morales, esto reflejaría el descontento ya expresado en otros análisis respecto a las decisiones autoritarias que en este último tiempo ha tomado este Gobierno.

Respecto a la postura del 70% de la población que cree que la reelección es ilegal, debo decir que no es casualidad que el mismo porcentaje crea que la repostulación es ilegal, lo que reafirma esa posición de no creer en Evo Morales y menos en que las instituciones funcionan en Bolivia. Por lo tanto, este gran porcentaje de la población boliviana está consciente que no existe un respeto al Estado de Derecho y menos a la democracia.

Sobre el dato de que el 71% de la población cree que Evo Morales usará el tema del mar en su campaña política, vemos que es casi el mismo porcentaje y un poco más que se encuentra consciente que Evo Morales utilizará los resultados preliminares de la demanda marítima para favorecer su candidatura ilegal.

Es más, parte de ese 70% es posible que crea que el gobierno de Morales buscará, incluso, adelantar elecciones para aprovechar el capital político acumulado gracias al proceso de alegatos de la demanda, lo cual le permitiría, por lo menos ganar las elecciones, obtener una mayoría simple en la Asamblea Legislativa y finalmente agarrar desprevenida a la oposición.

No obstante, me parece que todos los políticos, del oficialismo y de la oposición, a su manera y desde su conveniencia, aprovecharán el tema del mar y el fallo de La Haya para capitalizar su propio poder en el país.

Considero también que los presuntos actos irregulares que se conocieron a lo largo del gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) fueron menoscabando la imagen del Ejecutivo.

Es evidente que hubo distintos casos emblemáticos de presuntos hechos de corrupción, que poco a poco fueron deteriorando la imagen, no solamente del Gobierno, sino de algunos personeros específicos del Poder Ejecutivo. Esto repercute en la percepción negativa que arroja esta encuesta.

El caso Zapata tuvo efectos fundamentales en la coyuntura política , dado que el suceso logró menoscabar la popularidad e imagen del Presidente.

