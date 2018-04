Reportan la caída de YouTube a nivel mundial

Imagen ilustrativa

La famosa web de videos YouTube ha presentado este lunes inconvenientes en el servicio. Miles de sus usuarios de diferentes partes del mundo han reportado problemas para acceder a la página.

De acuerdo con el portal Down Detector, los primeros informes surgieron sobre las 21:00 GMT, pero luego aumentaron drásticamente. Un 45 % de los usuarios que reportaron inconvenientes, no pudieron ver videos, un 41 % se quejó de mal funcionamiento de la página y un 13 % no logró iniciar sesión.

Entre las principales áreas afectadas están algunos países europeos como Reino Unido, Francia y España. Asimismo, se han reportado problemas en Estados Unidos y Rusia.

Fuente: actualidad.rt.com