Resolución define límites a favor de Santa Cruz, Costas denuncia un golpe de Estado

Para las autoridades cruceñas es un paso fundamental que demuestra que el megacampo Incahuasi está en suelo cruceño en un 100% y no en Chuquisaca. Pese a ello, la Gobernación ve intereses políticos

Juan Carlos Salinas Cortez

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, sostuvo que el congelamiento de las regalías por el megacampo Incahuasi es un golpe de Estado que busca desgastar su imagen para inhabilitarlo políticamente y luego tomarlo preso. Horas más tarde recibió la Resolución Ministerial (RM) 090/18 del Ministerio de la Presidencia que reafirma los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, y determina que la ubicación del megacampo gasífero Incahuasi está un 100% en suelo cruceño.

Vladimir Peña, secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, se mostró satisfecho y animado, pues considera que este documento es medular para superar el tema de los límites y así poder destrabar el congelamiento de los recursos provenientes de las regalías por el megacampo gasífero Incahuasi.

Peña sostuvo que el primer punto da por cerrado los 51 km faltantes en los límites entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz), mientras que el segundo señala que los límites que ponen en discusión la ubicación de Incahausi, son precisos y no pueden ser modificados. Esto según las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912, la resolución suprema del 20 de noviembre de 1914 y la ley 2727 del 28 de mayo de 2004, que establecen de manera indubitable los límites interdepartamentales entre Santa Cruz y Chuquisaca en lo que respecta a los vértices del 31 al 120.

“Esta resolución indica que no hay límites referenciales, sino límites históricos y concretos y que Incahuasi se encuentra en un 100% en suelo cruceño”, señaló Peña.

Sobre el valor legal de la resolución, Peña remarcó que es un importante espaldarazo que desmiente los dichos de Hugo Siles, viceministro de Autonomías, que a criterio de Peña desinformó a la población al hablar de límites referenciales y crear falsas expectativas entre los chuquisaqueños.

El funcionario señaló que ahora es el turno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el dar marcha atrás, respetar las normas y descongelar las cuentas de las regalías.

Denuncian complotEl gobernador Rubén Costas sostuvo que el complot fue armado por el Gobierno, que buscó que las provincias se enfrenten con la Gobernación, pidiendo recursos, algo que por el congelamiento de las cuentas su administración no iba a poder cumplir.

“Quieren que nos enfrentemos con los municipios, con Amdecruz. Lo que es llamativo es que estos no dijeron nada cuando nos recortaron un 12% de nuestros recursos. Este es un complot que lo estamos denunciando”, puntualizó Costas.

Similar opinión tuvo Alcides Villagómez, legislador departamental por la provincia Ángel Sandóval, que indicó que los más de 30 juicios, el congelamiento de regalías del megacampo gasífero Incahuasi, el recorte de recursos al Gobierno Departamental de Santa Cruz y las exigencias sin fundamento de autoridades municipales, alineadas con el MAS, son una muestra clara de las intenciones que tiene el gobierno de turno. “Aquí hay un complot contra Santa Cruz y contra el gobernador, porque quieren asfixiar económicamente a los cruceños y perjudicar a la Gobernación para que Costas no haga gestión pública en las provincias donde ya ejecutó más de 1.200 obras con el modelo de distribución 50-40-10”, añadió.La autoridad matieña cuestionó a los municipios cordilleranos afines al MAS por pedir que el 45% de las regalías del Incahuasi vaya de forma directa a estas regiones, cuando en su momento no presentaron una propuesta de pacto fiscal y no reclamaron el 12% del IDH, que el Gobierno confiscó para la exploración de hidrocarburos.

Al respecto, Adriana Salvatierra, senadora por el MAS, subrayó que no se debe culpar al Gobierno central por una mala política en la distribución de las regalías y que la tesis de un complot es algo totalmente desubicado. “No se puede andar culpando a terceros, cuando el equipo jurídico de la Gobernación cruceña no supo defender bien los intereses del departamento. El Gobierno central es el principal interesado en que esta situación se solucione”, dijo Salvatierra y remarcó que el gobernador Costas no debe olvidar que fue con el presidente Evo que inauguraron Incahuasi y que tampoco debe olvidar las charlas que tuvieron. La posición de ChuquisacaCon relación a la última resolución ministerial sobre los límites, la Gobernación de Chuquisaca rechazó una supuesta conciliación entre ambos departamentos que supuestamente habría dado por cerrado el conflicto por 30 vértices ubicados en Río Grande, límite departamental entre Santa Cruz y Chuquisaca, previo a un acuerdo.“Queremos desmentir que haya un acuerdo para cerrar estos 30 vértices”, aseguró el secretario general de la Gobernación, Everth Almendras y aclaró que a partir del vértice 31 al 120, que comprende Incahuasi y la llanura del Chaco chuquisaqueño, la resolución ministerial establece que las leyes de 1898, 1912, la Resolución Suprema de 1914 y la ley de creación del Parque Iñao, definirían los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, sin embargo, dijo que eso no es verdad.Almendras aseguró que los asambleístas de esa región tomarán una posición de defensa de los intereses de Chuquisaca en esa instancia. Explicó que la última resolución ministerial es fruto de una acción de inconstitucionalidad.“La resolución no puede estar por encima de la ley y de la Constitución”, enfatizó.A su vez, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, dijo desconocer una supuesta conciliación entre las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz en 2017 y reiteró que buscan la definición con respecto a 120 vértices, no solo de 30, y que se reconozcan los límites históricos que pertenecieron a Chuquisaca.Echalar demandó a la Gobernación chuquisaqueña a brindar un informe claro a todas las instituciones departamentales sobre las acciones que inicia y si participó o no en esa conciliación.

No es automáticoEdwin Muñoz, asambleísta por el MAS, indicó que la resolución ministerial señala que no existen problemas de límites entre ambos departamentos y que el documento no es garantía de que se vaya a producir el descongelamiento de las regalías que percibía Santa Cruz y que también reclama Chuquisaca.

“Esto está en el TCP y es ahí donde se debe determinar si se descongela o no. La resolución ministerial no garantiza eso y son los respectivos gobernadores los que deben llegar a un acuerdo y demostrar que sus argumentos son los verdaderos”, señaló Muñoz.

Importancia del megacampo1.- El 16 de septiembre de 2016 el megacampo Incahuasi empezó a producir gas natural. La francesa Total con un 50% es el socio mayoritario, le sigue la rusa Gazprom, la argentina TecPetrol y YPFB.

2.- Incahuasi es un megacampo emergente que tiene la segunda reserva de gas natural de Sudamérica, con casi 13 trillones de pies cúbicos del energético.

3.- El megacampo produce en primera instancia 6,9 millones de metros cúbicos de gas día (MMm3/d), Sábalo con una producción de 18,5 MMm3/d), es el primero.

4.- Con la producción del campo, que tiene una reserva probada de 2,98 trillones de pies cúbicos, se garantizan 30 años de consumo para el mercado interno.

5.- En su momento la Gobernación de Santa Cruz calculó que iba a recibir Bs 250 millones anuales por la explotación del megacampo Incahuasi, a un precio de $us 40 el barril de petróleo.

Fuente: eldeber.com.bo