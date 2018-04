Ribera: “Me hicieron una guerra despiadada”

El ex presidente interino de la FBF contó su experiencia en los siete meses de gestión. No cree que habrá cambios en el fútbol y aspira a ser presidente de Oriente . También reveló que hay mucho dinero en la federación

Luego de terminar su gestión como presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Ribera habló con DIEZ y contó su experiencia desde dentro. El dirigente de Oriente lamentó que Salinas haya sido electo, pues considera que está rodeado de personas que le hacen mucho daño al balompié del país y que viven del fútbol.

Reveló que no hay mucho dinero en las cuentas de la FBF y que él no recibió sueldo de la Conmebol, ya que eso no le corresponde a los dirigentes interinos, sino a los que son electos.

Dijo que tenía la esperanza de que el congreso no se lleve a cabo para que la FIFA intervenga y realice un cambio radical en el fútbol nacional. Criticó la decisión de la dirigencia de Destroyers, a la que calificó de traidora porque votó por Salinas a cambio de un cargo.

Confesó que está distanciado del presidente de Oriente, José E. Álvarez, de quien dijo no haber sentido su apoyo en los siete meses que estuvo en la federación, aunque está dispuesto a trabajar con el club de sus amores, del cual aspira algún día ser el mandamás.

¿Qué balance hace de los siete meses que estuvo al mando interinamente de la FBF?

Es positivo porque ingresé por la puerta grande, denuncié las irregularidades del comité electoral ante la FIFA y gracias a eso se pudo suspender las elecciones porque las entidades internacionales demostraron que el comité electoral estaba parcializado y beneficiaba a una candidatura. De esa manera logramos que se puedan reintegrar las planchas que habían sido deshabilitadas, esta vez con la veeduría de FIFA y Conmebol.

Luego de la denuncia que hice para que se vaya el comité electoral, el congreso le dio el apoyo y ellos continuaron con el proceso.

¿Qué fue lo más complicado?

Fue difícil porque en los primeros tres meses me hicieron una guerra despiadada (los otros miembros del comité ejecutivo de la FBF) con el tema de mi acreditación como titular, con el hecho de no validar mi firma ante el banco, pues no tenía poder, ya que las cuentas de la federación estaban congeladas, por lo que no se podía gobernar.

¿Hay algo agradable de ser presidente de la FBF?

El hecho de que está en las manos de uno solucionar los problemas; que solo es cuestión de voluntad. Nosotros (como FBF) tenemos casi tres millones de dólares que se pierden en la Conmebol por no hacer proyectos. La plata está ahí.

Por ejemplo, considero una injusticia que Marcos Rodríguez haya conseguido, utilizando la FBF, una cancha de más de 120.000 dólares, 50.000 dólares solo por el enmallado del campo de juego y una tribuna chica de 500.000 dólares. Me pregunto a quién se le consultó para que haga eso, mientras que donde se hace más fútbol, como Santa Cruz o Cochabamba, no hicieron nada de eso y en Pando se tiraron casi 700.000 dólares.

¿Qué privilegios tuvo en ese cargo?

Ser presidente es más que ser un ministro en Bolivia. El nivel en el que se maneja la dirigencia de la Conmebol es otro, en hoteles de cinco estrellas, vuelos de primera clase, porque son instituciones que tienen un ahorro importante de dinero.

La posibilidad de hablar con el presidente del Estado, sobre hacer cosas para mejorar nuestro fútbol.

¿Cambiará el fútbol de acá en adelante con Salinas como presidente?

No, porque lo que se ha entregado es un superpoder a una sola persona, ese poder que está respaldado por las asociaciones que hacen muy poco por el fútbol porque están compuestas por dirigentes cuestionados, como los de la ACF, que tienen su mandato fenecido, que saben el daño que le hacen al fútbol cruceño y encima son premiados con estos cargos.

La gente que está con Salinas no trabaja por el fútbol, son títeres manejados por otra gente que está por atrás. Si tuvieran un proyecto o su plan fuera distinto, pero sabemos que su afán era llegar a la FBF, pues nunca hablaron de fútbol; no tienen sangre en la cara.

¿Por qué no le agrada que Salinas sea el nuevo presidente de la federación?

Porque Salinas se rodeó de personas que se dedicaron a torcer al comité electoral, a hablar mal, haciendo una campaña sucia permanente. Es una mafia organizada para tomar el fútbol, por todo lo que viví me di cuenta de eso. Intervención de teléfonos, robo de documentación que se hizo en la FBF, abuso permanente de parte de Marcos Rodríguez, que trabajó como operador. Hasta con periodistas que han sido pagados y si no fueron lo hicieron por intercambio de publicidades, esa gente trabajó mucho por la campaña de salinas.

¿Cómo ve la continuidad de Marco Rodríguez?

Ese señor es de los peores dirigentes, nunca ha hecho nada por el fútbol, solo se dedica a viajar y a pedir viáticos en la federación. La mejor gestión que hizo fue meter a su hermano como comisario de la Conmebol.

Rodríguez está en el fútbol para beneficiarse y para beneficiar a alguien, no le interesa el fútbol. Es dirigente de Pando y ¿cómo está el fútbol de ese departamento? mal, entonces cualquiera se da cuenta de cómo es este señor, que puede ser hasta presidente de la federación, imagínense en manos de quién quedaría nuestro fútbol. Es nefasto para el fútbol, lo dijo Marco Peredo y yo lo comprobé.

Siempre estuvo en una permanente guerra de insultos, de esconder documentación, de grabar las charlas del comité ejecutivo y sacarla a la prensa, siempre buscó poner piedras en el camino.

¿Qué piensa sobre el papel de Destroyers en el congreso de la federación?

Lo que hizo Destroyers es una traición (votó por Salinas) al bloque cruceño, siendo que fue el club que más pregonó la unidad en los clubes de esta región. Las personas tienen que ser de una sola línea, fue una vergüenza, ya que fue el primero en levantar la mano por Salinas (el que asistió por el club cuchuquí fue Robert Blanco, que es el actual titular).

Con los ojos de la FIFA y la Conmebol encima del fútbol boliviano ¿Es posible que siga habiendo corrupción en el balompié nacional?

El que es pícaro siempre le busca cómo beneficiarse con algo, por más que se cambien las normas porque el que está maleado siempre será así, hasta un lapicero le sirve.

¿Con cuánto de plata deja la FBF?

Hay montos que vienen desde la FIFA y desde la Conmebol que son destinados para determinadas funciones. Por ejemplo, la Conmebol da 200.000 dólares y de este monto se va gastando, pero luego hay que rendir cuentas y lo vuelven a reponer. En las cuentas debe haber un millón de dólares.

No quise renovar con la empresa que tiene los derechos de televisación ni con los espónsor, que están vencidos, ni con la línea de ropa también.

Lo único que firmé fue el contrato con Penalty porque era una urgencia para la Liga, pero la decisión salió de un consejo superior.

No quise hacer ni un contrato porque le corresponde al nuevo presidente de la federación, esto lo hice para evitar que después me echen la culpa de cualquier negociado.

¿Cómo quedó el trabajo del técnico de la selección, Mauricio Soria?

Mauricio estaba preocupado porque las declaraciones de Salinas tenían que ver con una renovación y un cambio. Soria es un gran trabajador, pienso que debería continuar con el proceso que comenzó. Hay que poner más gente que lo acompañe, es decir, conformar una comisión de selecciones fuerte para que aporte.

¿Quiénes fueron los que más apoyaron a Ribera?

Destaco mucho el respaldo que tuve de Rafael Paz, de Roberto Tito, que trabajó mucho, el apoyo de Robert Castedo, Dardo Flores y Wilson Martínez, además de la dirigencia de Wilstermann.

¿Qué fue lo que no pudo cumplir en su gestión en la FBF?

Yo quería que la FIFA intervenga nuestro fútbol para limpiar toda la lacra que hay en el país. Hubiera querido que no haya elecciones para que la FIFA limpie las asociaciones, que elimine los cinco votos fantasmas que le hacen daño al fútbol.

Ahora, lo único que se hizo fue maquillar la federación porque se cambió el muñeco de la torta, porque la pudrición de abajo sigue igual. Ahora es difícil porque a los que había que sacar están gobernando ahora.

¿Obtuvo sueldo por ser el presidente de la FBF?

No, porque solo le entregan (determinado monto) a los que son electos, los interinos no reciben ese dinero.

Ahora que está fuera de la Liga y la FBF ¿Volverá a Oriente?

Yo tuve licencia porque asumí en la FBF, pero siempre fui vicepresidente de Oriente, solo que estuve alejado siete meses. Lo hice por ética, porque tenía que mostrar imparcialidad.

Ahora tengo que hablar con el presidente, José Ernesto Álvarez, para ver si me necesita de manera activa, porque he sido crítico de algunas decisiones que se tomaron en el club.

¿Está peleado con Álvarez?

Estamos distanciados. Porque ‘Keko’ se ha rodeado de gente negativa que le dijo cosas malas de mí, pero él ya se dio cuenta de que todo lo que le dijeron era mentira. Me voy a dar un tiempo para pensar, porque lo que más necesitaba cuando estuve en la FBF fue el apoyo de mi club.

¿Y no tuvo ese apoyo?

No lo tuve. Conté con el respaldo de Robert Castedo, de Jeremías y de algunas personas que siempre me llamaban. Quiero entender que Keko estaba en apuros por armar el equipo y a lo mejor se descuidó.

¿En qué cosas o temas no estaba de acuerdo con Keko?

Quiero ser sincero. No estaba de acuerdo con que Mario Flores entre como gerente técnico. Leí una declaración en la que él decía que había un dirigente que no quería que ocupe ese cargo, y ese dirigente era yo, porque entendía que Mario, que es mi amigo y es buena persona, no debía estar, ya que Oriente no puede improvisar un periodista en la función de gerente técnico, porque este club es muy grande.

A Oriente tienen que venir solo los grandes, gente que está formada. Este club no puede ser una escuela ni para jugadores ni para dirigentes.

Entonces ¿es difícil que vuelva?

Me voy de vacaciones y luego apoyaré a mi club, cualquiera sea el presidente porque después de mi familia, está Oriente.

¿Cómo ve al actual plantel?

El equipo es liviano, modesto, con dos o tres figuras y que cuenta con muchos jugadores jóvenes para el futuro, pero la hinchada necesita ganar hoy, la exigencia no permite proceso, el orientista quiere ganar ahora, no esperar. Estamos pasando un mal momento y este equipo puede pelear, pero es muy difícil salir campeón. Esto comparando los clubes grandes como Bolívar, The Strongest y Wilstermann, que tienen planillas mucho más altas.

Estuvo en Oriente mucho tiempo ¿Cree que tiene presupuesto para haber armado otro plantel más fuerte?

En el tema económico siempre voy a felicitar a Keko porque está haciendo una excelente gestión administrativa, Oriente es responsable con sus finanzas y el club es autosustentable, se maneja solo con el aporte de los socios, los espónsor, la venta de entradas y los derechos de la televisación. Sin embargo, creo que soy irresponsable porque apoyo la idea de embarcarme y armar un equipo grande, como lo hizo ‘Choco’ Antelo en 2010, de tirar toda la carne al asador y arriesgar porque si logramos conseguir un cupo para la Copa Libertadores (2019), ahora serán 3 millones de dólares los que se recibirán.

Hay que apostar. Para ganar la lotería hay que comprar números y mientras más sean estos, más posibilidades de ganar tendrás, aunque eso no te garantice que lo ganés. Oriente tiene que tener un equipo que dé miedo en la cancha, algo que no sucede en este momento.

¿Aspira a ser presidente de Oriente?

Todo hincha de Oriente quiere ser presidente, lo que pasa es que cuando se lo dice se malinterpreta. Seguro van a decir que Carlos Ribera quiere moverle el piso a Keko y más cosas. Pero claro que quiero ser presidente algún día, me sentiré orgulloso.

PERFIL

Carlos Hugo Ribera Vaca

Edad: 49 años

Trayectoria:

Ingresó a la dirigencia de Oriente Petrolero en septiembre de 2009, cuando el presidente era Miguel Ángel Antelo. Comenzó en el departamento de marketing y luego fue ascendiendo. Hoy es vicepresidente del club refinero (pidió licencia). Asumió en la presidencia de la Liga en agosto del año pasado y también el interinato en la FBF tras la renuncia de Marco Peredo.

