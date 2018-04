Rositas, el anhelo de los cruceños podría ser una pesadilla

El Megaproyecto sigue entre certezas e incertidumbres.

Según expertos, ambientalistas y las mismas autoridades locales cuestionan lo insostenible de una megaobra. Piden al Gobierno dejar sin efecto el proyecto hidroeléctrico.

Rositas, el anhelado proyecto hidroeléctrico por más 60 años para los cruceños, sigue transitando por aguas turbulentas. Según expertos, los propios municipios involucrados y ambientalistas, sencillamente catalogan como inviable su materialización. Señalan que por su alto impacto ambiental, social y económico podría resultar siendo una pesadilla para Santa Cruz y el país.

“Este proyecto está muy lejos de ser un sueño más bien es una pesadilla, que va a implicar una deuda de 1.300 millones de dólares, grandes costos socio ambientales y económicos”, argumenta el investigador, Antonio Sanjinez.

El gobierno de Evo Morales, al poner como una de las prioridades de la agenda 2025, la construcción de una megarrepresa de 45.000 hectáreas de embalse para generar 600 megawatios (MW) sobre el Río Grande, lo único que ha logrado hasta hoy es rechazo de las comunidades campesinas e indígenas de cinco municipios involucrados directamente.

“El Gobierno solo apunta a los beneficios pero sin ver y analizar a profundidad los perjuicios que nos va a traer. Es un proyecto que no tiene mucho sustento. Tampoco podemos decir que es algo viable, dado que Río Grande proviene de aguas arriba de diferentes cuencas de las alturas con aguas contaminadas que no servirán para riego”, precisó en contacto con El Día, Casto Romero, alcalde del Municipio de Vallegrande.

Entre idas y venidas. El caso concreto fue la pasada semana cuando en una primera instancia un juez de Garantías de Cochabamba determinó la paralización del proceso que lleva adelante ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) a Rositas, ante la demanda de dos comunidades indígenas de la provincia Cordillera: Tatarenda Nuevo y el Yumao. Tal determinación duró menos de 48 horas cuando, ante la presión del Gobierno, el mismo juez se retractó al declararse incompetente y traspasar la consideración hacia la jurisdicción de un juez de garantías de Santa Cruz.

“Si bien estábamos felices de que un juez frene el proyecto aceptando la acción popular, creo que es devastador para las comunidades de la zona el hecho de que el juez se haya echado para atrás”, expresó Carmen Capriles, coordinadora general de Reacción Climática.

Un largo periplo en contexto. Un reciente estudio de “creación colectiva’ del Comité de Tierra y Territorio, que defiende los derechos de pueblos y comunidades indígenas amenazadas de un éxodo forzoso por el proyecto Rositas, da cuenta que en los anos 60 este proyecto fue denominado: El proyecto múltiple Río Grande-Rositas, porque tenía diversos objetivos (energía, riego, control de inundaciones y agua potable).

Entre 1974 y 1977 Ia empresa Overseas Bechtel realizó el estudio de factibilidad y cálculo un presupuesto de $us 400 millones para Ia construcción de Ia represa hidroeléctrica solamente. El estudio luego fue archivado y no se conocen las razones, que pueden ser técnicas y financieras.

Este proyecto fue desempolvado en 2012. Según el Comité, se hizo en el contexto de la creciente influencia de China en la región. A través de un “memorándum de entendimiento”, la empresa Hydrochina se comprometió a realizar un estudio de factibilidad, el cual fue entregado a ENDE en 2014 y hasta el momento los resultados de dicho estudio aún no son públicos.

El Gobierno, por su parte, promueve el proyecto como “múltiple”, cuyo objetivo principal es generar 600 megavatios de energía eléctrica, ademas de brindar riego, agua potable y control de inundaciones. Pero según los estudios del Comité de Defensa del Territorio se menciona que en todos los documentos demuestran que solo contemplan construir una central hidroeléctrica. “Los demás componentes no tienen proyectos a diseño final ni financiamiento como el caso del riego y agua potable”, señala.

En marzo de 2015 el Gobierno adjudicó el diseño a la empresa española EPTISA-Servicios de Ingeniería S.R.L., con un coste de $us 10 millones. Esta empresa tenía el plazo para entregar los resultados de Ia primera etapa del estudio hasta noviembre de 2016, aunque se alargó hasta marzo del 2017.

A finales de junio de 2017 ENDE entregó el estudio a diseño final de Ia hidroeléctrica Rositas al consorcio chino Asociación Accidental Rositas (ARR), para que recién realice su presupuesto.

En tanto que el 15 de septiembre de 2016, a pesar que no existía todavía el proyecto y los estudios de evaluación de impacto ambiental, el Gobierno a través de ENDE adjudicó la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rositas a Ia empresa china Asociación Accidental Rositas (AAR) con una inversión estimada de $us 1.000 millones.

Sin embargo, en julio de 2017 el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez, afirmó que el proyecto costará alrededor de $us 1.300 millones de dólares, con un incremento de 300 millones a lo estimado. Los costos del financiamiento serían cubiertos en un 85% por el Eximbank de China y el 15% con recursos del Estado, pero bajo condiciones totalmente adversos a los intereses del país.

Un rechazo con argumentos. El cuestionamiento mayor es que hasta el momento no se han llevado adelante los procesos de “consulta previa” ni a las comunidades campesinas y menos a los pueblos indígenas asentados en el área de influencia de cinco municipios como Vallegrande, Postrervalle, Cabezas, Gutiérrez y Villa Vaca Guzmán (Muyupampa). De hecho, Sara Crespo, investigadora y activista social, señala que eso de seguir emancipando a Rositas como un “sueño de los cruceños”, es tan solo un discurso, discurso manipulador y vacío. “Si el proyecto fue desechado hace muchos años cuando se hicieron los estudios por primera vez, no fue por falta de presupuesto, fue por la inviabilidad del mismo. Es un proyecto muy grande con impactos que no compensan el beneficio”, enfatizó.

Por su parte, Marco Gandarillas, exdirector del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib), califica como un proyecto insostenible, dado que afecta directamente con la existencia de la vida misma en sus diferentes facetas: el éxodo de comunidades indígenas, campesinas, la destrucción de la economía agrícola y los altos costos ambientales. “Van a destruir las economías agrícolas que abastecen de productos a la ciudad de Santa Cruz y otro efecto socio ambiental, donde el Gobierno no tiene idea de qué hacer con los desplazados de miles de familia”, enfatizó.

Para los investigadores, Eositas es otra de las políticas equivocadas del gobierno

Efecto. Para el investigador del Cedib, Pablo Villegas, la demanda de las comunidades indígenas es que en el proyecto Rositas, el Gobierno ha violado la legislación que establece la consulta previa.

Además, enfatiza que, a diferencia de otros proyectos como la planta termoeléctrica del sur (Tarija) en esta área hay actividad agrícola y ganadera además existe inversión pública de carreteras, red eléctrica, escuelas, postas de salud. Lo que significa que hay costos adicionales por la indemnización a todas las comunidades y productores de esta región.

“Si las obras se realizan sacrificando el patrimonio natural y los recursos naturales del pueblo boliviano y sus derechos ciudadanos naturalmente que no deben realizarse”, precisó Villegas.

Costos. Para Crespo y Capriles los costos e impactos socioambientales del Proyecto Rositas son altos en comparación con una planta

termoeléctrica que genera similar cantidad de energía.

“La gran pregunta es dónde se relocalizará a las 12 comunidades que serán afectas o con cuánto serán indemnizadas (actualmente existen varios casos de desfalcos de las cuentas de las APG)”, cita Capriles.

Impacto en 5 municipios

• Según la investigadora Sara Crespo eso de crear el mito de que Ia energía generada por las hidroeléctricas es limpia y sostenible, ha quedado demostrado que estas tienen fuertes impactos.

• Desde la perspectiva ambiental afecta Ia dinámica de Ia cuenca donde se instala Ia presa (caudal, sedimento, biodiversidad acuática, vegetación adaptada a las dinámicas de Ia cuenca, suelos, entre otros).

• Incide en la modificación del clima local, además de la pérdida de conectividad entre los ríos de montaña y Ia llanura.

• Se gestan, sin atenuantes, niveles de deforestación como consecuencia de los embalses, construcción de nuevas carreteras y reubicación de poblaciones afectadas.

• Se produce gases de efecto invernadero debido a Ia abundante vegetación en estado de descomposición en los embalses. Asimismo, cuando las represas cierran sus operaciones,

quedan como pasivos ambientales.

• Desde la perspectiva social los efectos tienen que ver con el desplazamiento y destrucción de comunidades y pueblos indígenas que tenían una vida establecida casi por naturaleza propia.

• Como ha sucedido en otros países, dicen los expertos, las compensaciones y reubicaciones no siempre se cumplen y peor aún cuando en este proyecto no se sabe qué harán con las 1.000 familias afectadas. Además, eso deriva en comunidades afectadas también por el desarrollo de las obras, que sufren pobreza, abandono y corrupción.

• Desde la perspectiva socioeconómica, la construcción de las megarrepresas implican grandes costes al Estado y generalmente derivan en un endeudamiento externo como sucede con Rosita, cuando el 85% será financiado con deuda del banco chino Eximbank.

Punto de vista

‘No son alternativas de generación de energía’

Antonio Sanjinez

Investigador y experto en el tema

Este proyecto está muy lejos de ser un sueño más bien es una pesadilla, que va a implicar una deuda de 1.300 millones de dólares, (sin contar las indemnizaciones a 16 comunidades que van a perder todo, desde sus casas, escuelas, postas de salud, caminos, líneas eléctricas, parcelas de producción agrícola, parcelas de ganadería).

El Embalse de este proyecto va a destruir una de las áreas protegidas mejor conservadas como es el AMNI Río Grande, Valles Cruceños, que tienen especies que no hay en otro lugar de Bolivia con un valor incalculable por la riqueza en biodiversidad que alberga esta área protegida.

Las megarrepresas no son ninguna alternativa de generación de energía sostenible, tomado en cuenta que este embalse es de 45.000 donde bosques entrarán en descomposición generando metano que es un gas de efecto invernadero que tiene 23 veces más efecto que el CO2.

Realmente si quieren que haya desarrollo en esta región olvidada por el Estado, hay que mejorar la ruta nacional 22 que vincula Vallegrande con el Chaco, mejorar el riego de los ríos dulces que hay en la región y no destruirlos con el embalse”.

