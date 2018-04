Rózsa: a 9 años del caso, policía que desarticuló al grupo es guarda forestal

Wálter Andrade, el policía que se infiltró para desarticular la ‘banda’ de extranjeros acusados de terroristas, se niega a hablar del caso, dice “por seguridad de Estado”. Ya es teniente coronel y aspira al generalato

EL DEBER

Con el cabello cano y cargando alimento para mascotas, así fue abordado el que fuera el “capitán Andrade” o “Rambito”, como lo conocían entonces sus camaradas de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), que permitió la desarticulación del grupo de Eduardo Rózsa.

Hoy, el teniente coronel Wálter Andrade pide con educación no hablar de ese tema; nueve años después este oficial que se infiltró en el grupo y aparece en los videos y fotos que presentó en su momento ‘El Viejo’ al lado del grupo, alcanzó este grado y aspira llegar al generalato.

Afirma que no puede hablar por “seguridad de Estado” y dijo que esa misma razón lo impulsó a no declarar como testigo en el juicio denominado caso terrorismo I y refiere que no lo hará y recuerda que ya vinieron “más de 20 periodistas” que le solicitaron entrevistas y tampoco accedió.

También puedes leer

Estudió Derecho y está dispuesto a llegar hasta el generalato “Dios mediante” y revela que incluso sus camaradas le pidieron escribir un libro sobre su actuación; pero reitera que no puede hacerlo porque el caso está en juicio y debe acabar antes de referirse a todo.

Dijo que desconoce dónde se encuentran los hombres que comandó y tampoco tiene contacto con el que fuera el director de Inteligencia de entonces, el coronel Jorge Santiesteban, quien luego fue comandante de la Policía.

Los otros actoresEl responsable del equipo de policías que investigó el caso hoy ocupa el cargo de director departamental de la Felcc, el coronel Jhonny Aguilera también opta por el silencio; sus subalternos están distribuidos en otras reparticiones de la Policía como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

De esa investigación participaron también nueve legisladores, cinco del oficialismo y cuatro opositores, estos últimos elaboraron su propio informe sobre este caso y el mismo llegó hasta la Comisión Europea y a la misma CIDH, dijo el exdiputado Bernardo Montenegro, que ejerció el cargo de vicepresidente de esa comisión especial.

Te puede interesar

El presidente de esa instancia era César Navarro, hoy ocupa el cargo de ministro de Minería y reapareció luego de que la CIDH determinara admitir la demanda contra el Estado; en su opinión, esta instancia internacional debe evaluar las circunstancias en las que se produjeron los hechos de abril de 2009.

Los otros miembros de la comisión eran René Martínez, que entonces fue diputado y terminó como ministro de la Presidencia; luego Gustavo Torrico, que hoy es asambleísta departamental.

Los otros tres opositores eran Pablo Banegas, que es abogado particular; Marisol Abán, que trabaja en el Concejo Municipal de Trinidad (Beni) y Peter Maldonado, que se retiró de la política.

Para leer:

Fuente: eldeber.com.bo