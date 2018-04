Salinas promete transparencia

FBB. Ganó con una votación de 19-0. El otro candidato Guido Loayza decidió declinar de participar en el acto.







Transparencia fue la palabra que más veces repitió César Salinas, tras ser posesionado como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ayer para la gestión 2018/22, en uno de los salones del hotel Los Tajibos en Santa Cruz, cuando el reloj marcaba las 11:20, luego de ganar la elección por 19 votos contra 0, debido a que el otro candidato, Guido Loayza, se retiró minutos antes denunciando “prebendalismo”.

“Cuando el año pasado me sugirieron tomar la candidatura, la verdad que no lo tomé en serio, pero después me animé por el manejo discrecional, abusivo, por los últimos interinos. La verdad, este triunfo lo tomamos con una satisfacción moderada, ahora queda mucho trabajo por hacer. El hincha de a pie debe estar feliz, no por Salinas, sino porque la llegado al fin un presidente, ya no más interinatos, vamos a hacer una gestión con trasparencia, por el bien mayor que es el fútbol nacional”, dijo Salinas una vez posesionado por Limberg Cardozo, presidente del Comité Electoral.

La elección. Horas antes de instalarse el Congreso, circularon varias versiones, desde que el mismo no se llevaría a efecto por la falta de quórum, de una posible postergación por 30 días más y, luego la salida de Guido Loayza, declinando su postulación, ante un resquebrajamiento de los clubes que le darían su apoyo.

Sin embargo, esto quedó confirmado cuando Robert Blanco, presidente de Destroyers, llegó y abiertamente indicó que apoyaría la candidatura de Salinas, que le había ofrecido la vicepresidencia a Wálter Castedo, que en principio había no la había aceptado, pero minutos después de ser posesionado, Salinas indicó que eso se resolverá en la primera reunión.

Quienes votaron por Salinas fueron: 13 delegados de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), y los clubes The Strongest, Real Potosí, Nacional Potosí, Universitario, Aurora y Destroyers, en total 19. No se presentaron al Congreso debido a que apoyaban a Loayza, el delegado de la Asociación de La Paz y los clubes Bolívar, San José, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Royal Pari y Sport Boys.

Soria seguirá, pero… Consultado sobre la salida o permanencia del DT de la selección boliviana, Mauricio Soria, Salinas indicó que se le dará la continuidad y que en los próximos días se agendaría una reunión para hablar con el timonel nacional. “Yo no soy de los que cortan procesos, pero como en todo cambio de directorio tenemos que escuchar a Soria para saber cuál es su plan de trabajo”.

6 Paceños

con Salinas, son los que han ocupado la presidencia de la FBF.

Loayza se retiró denunciando prebendalismo

“Criticamos las prácticas del pasado, lo que hoy verificamos que esto continúa, pero todo esto ya está es una sumatoria de votos vengan de donde vengan, se consigan de donde se consigan, pero tenemos la tranquilidad de que hicimos lo que teníamos que hacer, presentamos un proyecto al fútbol boliviano, una forma de actuar transparente, límpida”, declaró Guido Loayza, presidente del club Bolívar, quien declinó su postulación a la Federación Boliviana de Fútbol minutos antes del plebiscito.

Ante las preguntas del por qué había dado un paso al costado, subrayó que “no desistí de mi candidatura, otra cosa es que decidimos no asistir para no convalidar las elecciones, vimos desde nuestro campamento cómo se desprendían algunos miembros, no daré nombres para no caer en la vergüenza. No es lo mismo desistir y no participar de las elecciones”.

“Fue una elección en la que hubo mucho prebendalismo, felicito al nuevo presidente, pero lo que no felicito es la forma de cómo entró”.

Apuntes desde los Tajibos

Retraso. El Congreso fijado para las 10:00 comenzó con casi 30 minutos de retraso, esto ante la tardía llegada de algunos de los delegados, mientras que otros, que respaldaban a Loayza, decidieron quedarse afuera a unos metros del salón principal.

Puerta cerrada. Según la explicación que dieron los relacionadores de prensa, el acto eleccionario iba a ser a 'puerta cerrada' para la prensa, lo que así sucedió, y que una vez finalizada la misma, recién pudieron ingresar todos los medios.

Desconsideración. Una total falta de consideración no solo fue que cerraron las puertas a la prensa, algo que no había sucedido en anteriores elecciones, sino que todos los representantes de la prensa tuvieron que pasar más de tres horas parados.

Protesta. A las 9 de la mañana, David Paniagua y Milton Melgar, de Fabol, como Jhonny Villarroel de una asociación paralela de Cochabamba, llegaron intentando ingresar al Congreso, protestando por las 'irregularidades' que se están cometiendo.

Entrevista: Lily Rocabado

Directora de la Sección Aficionados

“Seguramente me tocará el fútbol femenino”

La elección de César Salinas como presidente de la FBF ayer, quedará en la historia no solo por el hecho de que recibió el respaldo de la totalidad de los delegados presentes, 19 contra 0, sino también porque por primera vez en la historia, una mujer integra el Comité Ejecutivo, tal como mandan las nuevas estructuras de la FIFA y de la Conmebol que, mediante sus veedores, validaron el acto electivo. Lily Rocabado, nacida desde las bases de la Asociación Cruceña de Fútbol, como representante de la Liga Femenina de la cual fue su presidenta durante varios años, y después ocupando el cargo de presidente interina de la ACF, fue elegida en el cargo de Directora del sector aficionado y promete poner todo de su parte para que el fútbol nacional mejore.

P. ¿Cómo se siente llegar a un alto cargo en la FBF?

L.R.: La verdad, me siento muy halagada porque es primera vez que una mujer llega a un cargo de la Federación Boliviana que hasta ahora era exclusividad de los varones

P. ¿Por qué se animó?

L.R.: Primero porque es una imposición de FIFA y Conmebol de que tiene que haber una mujer en el Comité Ejecutivo y, me animé con el señor Salinas porque lo han escuchado todos su plan de trabajo, es de transparentar todo en la Federación Boliviana de Fútbol y que sea de conocimiento de Santa Cruz y de Bolivia entera.

P. ¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar?

L.R.: Lo primero es rejuntarnos, delinear nuestros organigramas dentro de la FBF, ir repartiendo las funciones que corresponden a las Comisiones que corresponden de cada director que tiene que trabajar en eso. Seguramente a mí lo que me tocará será el fútbol femenino, seguramente más adelante nos darán algunas comisiones.

Rocabado, no se daba abasto de las muchas muestras de cariño y felicitación de parte del resto de la dirigencia en el hotel Los Tajibos, aunque sabe que la tarea que le espera será muy complicada y difícil.

