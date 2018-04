Se bajan, clavados y waterpolo

La lesión de una atleta y la falta de cupos de selecciones fueron las causas.





Participaron en los Juegos Bolivarianos de Lima (2013) y ganaron la medalla de bronce.

Bolivia no participará en los clavados ni en el waterpolo (polo acuático) femenino durante los Juegos Suramericanos de Cochabamba, según informó Pedro Cervantes, presidente de la Federación Boliviana de Natación (Febona). En el primer caso, una de las deportistas sufrió una lesión, mientras que en waterpolo desistieron de asistir Argentina y Chile, por ende, no completaron el cupo de selecciones.

Se retiraron. “Lamentablemente no asistiremos a esos dos deportes. En el primer caso debían participar las gemelas Natalia y Laura Coronado, pero la primera sufrió una lesión y fue intervenida quirúrgicamente, mientras que su hermana no pudo conseguir el permiso de su universidad; en el otro deporte se cayó la disciplina porque se bajaron de la misma las selecciones de Chile y Argentina”, explicó Cervantes. El año pasado, entre noviembre y diciembre, Natalia se lastimó su hombro izquierdo mientras entrenaba y como no se curaba la operaron hace un mes y medio. Se estima que su recuperación sea hasta fines de mayo y no llegará a tiempo para los Juegos. Su hermana podía haber participado en la prueba individual, pero su universidad en EEUU no le dio el permiso respectivo.

Un debut continental. Tampoco competirá la selección femenina de waterpolo, la cual ya se estaba entrenando. Lo que sucedió fue que los combinados de Chile y Argentina se retiraron y solo tres países quedaron: Bolivia, Perú y Venezuela, pero como no llegaron a la cantidad mínima de participantes (deben ser cinco naciones), la prueba se cayó. La que sí estará presente es la selección masculina conformada por los cochabambinos Felipe Miranda, Roberto Daza, Carlos Moreira, Ariel López, los hermanos Gabriel y Jorge Villalpando, Jorge Iporre, Carlos Cadima, Joshua Azurduy, Cristian Vargas, José Luis Céspedes, Olíver Escobar y el paceño Cristhian Daza.

