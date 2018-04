Se registraron 89 denuncias contra docentes en 2017

Contemplan racismo, abuso de poder y acoso sexual. En el Vicerrectorado reconocen que el Tribunal Jurídico y el defensor del estudiante están acéfalos

Rafael Veliz

El año pasado la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) registró 89 denuncias contra docentes, las cuales en su mayoría son reclamos por la asignación de notas (51), pero hay otras más graves como racismo (1), acoso sexual (2) acoso político y/o abuso de poder (8) y maltrato sicológico (4).

“En su mayoría son denuncias que se realizan de manera verbal y no llegan a formalizarse a través de las instancias administrativas que corresponden en la universidad, que es autónoma, pero eso ocurre porque estos mecanismos no funcionan o porque el alumno no se siente respaldado”, afirmó el secretario ejecutivo de la FUL, Ismael Medrano.

Las instancias de denuncia con que cuenta el estudiante son tres: Tribunal Facultativo (compuestos por estudiantes y docentes de una carrera), Tribunal Administrativo (docentes, estudiantes y administrativos) y el defensor del estudiante (que lo ejerce un estudiante a través de convocatoria), los cuales no funcionan o se encuentran acéfalos, tal como reconoció el vicerrector de la Uagrm, Oswaldo Ulloa.

“Los Tribunales Facultativos no funcionan como debe ser, el de la carrera de Derecho es un ejemplo, respecto al Tribunal Administrativo feneció su gestión hace cuatro meses y el defensor del estudiante, se encuentra en convocatoria”, explicó Ulloa.

El vicerrector indicó que propuso además la creación de un Tribunal de Justicia, que se encuentra pendiente de ser aprobado por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), al igual que el caso del defensor del estudiante, que será designado en la próxima sesión.

“Creo que con el hecho reciente se agilizará la aprobación”, dijo el vicerrector a tiempo de aclarar que la universidad solo establece sanciones, pero no juzga delitos, los cuales dependen de la justicia ordinaria.Tipos de denuncias

Para el secretario ejecutivo de la FUL, son varios los factores que hacen que los estudiantes abandonen las causas y aseveró que las sanciones están “en la teoría pero no en la práctica”.

En detalle las denuncias son: incumplimiento de catedra (12), racismo (1), maltrato psicológico (4), acoso político y/o abuso de poder (8), acoso sexual (2), por notas (51), corrupción (5) y corte electoral permanente (6).

En la carrera de Derecho se registraron seis denuncias en 2017, según el dirigente del Centro Interno de la Carrera de Derecho, Yerko Áñez, de las cuales una fue por acoso sexual que quedó en nada porque la estudiante desistió o arregló con el docente.

“Ella me dijo que el docente le propuso acompañarlo a su oficina privada, no quiero dar nombres ni más detalles porque la denuncia quedó en nada”, indicó. La representante del Centro Interno de Estudiantes de Relaciones Internacionales, Luisa Nayar, dijo que en 2017 se registraron dos denuncias de acoso sexual; una se elevó al ICU y está sin resolver.

La representante del Centro Interno de Estudiantes de Contaduría, Aurora Saavedra Chuve, dijo que en su carrera ‘abundan’ las denuncias por acoso sexual. El año pasado sumaron 30, aunque apuntó que ninguna se formalizó y no se presentaron pruebas”.

El vicerrector de la Uagrm, precisó que en 2017 se formalizó una sola denuncia por acoso sexual en la facultad de Tecnología, que se llevó hasta la justicia en donde se dio por absuelto al acusado. También dijo que hay un docente de Medicina en investigación por supuesta venta de notas.

Fuente: eldeber.com.bo