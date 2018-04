Senado aprueba el proyecto de ley de delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche de este miércoles el proyecto de ley de delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, correspondiente a 30 vértices del tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano y Pucará.

Las regalías por el campo gasífero Incahusi son parte del debate y durante esta jornada hubo incidentes entre legisladores, se instaló una huelga y en Santa Cruz se desarrollaron bloqueos esporádicos.

El texto fue aprobado por voto nominal en su estación en grande con 25 votos a favor, tres en contra y cuatro en blanco, mientras que para su estación en detalle se aprobó por mayoría simple. El proyecto de ley fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El senador por Chuquisaca Milton Barón (MAS) explicó que la ley está enfocada a delimitar los 30 vértices entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz) y no los otros 90 que hacen referencia al reservorio Incahuasi.

“En este proyecto de ley, en honor a la verdad, solo se delimitan 30 vértices, entonces no le mientan a la gente, no le digan falsedades a Chuquisaca, no estamos hablando de los 120 vértices, sino únicamente de los 30”, manifestó antes de dar su voto por la aprobación del proyecto normativo.

La senadora por Chuquisaca, Nélida Sifuentes (MAS), refutó la aprobación de esta Ley por considerarla perjudicial para su departamento. “Con estos 30 vértices que estaríamos aprobando vamos a cerrar toda la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca, por tanto una vez aprobada esta Ley no habrá discusión con Santa Cruz, ni por un centímetro de límites entre ambos departamentos”, dijo.

En la mañana, el proyecto se aprobó en la Comisión de Constitución y Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías del Senado. La redacción ratifica una resolución de límites aprobado por el Viceministerio de Autonomías, en un proceso de conciliación, en el que Chuquisaca asegura que no participó.

En Chuquisaca consideran que el proyecto de ley confirmará que el campo Incahuasi está en jurisdicción del departamento de Santa Cruz. No obstante, las observaciones llegaron a la Justicia y un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó el “congelamiento” del pago de las regalías a Santa Cruz hasta tanto un segundo estudio técnico defina los derechos del reservorio de gas.

En pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional instalaba una huelga de hambre el legislador cruceño del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) Samuel Cruz extendiendo una cartulina con los colores de la bandera boliviana sobre la cual escribió: “No nos hagan pelear por Incahuasi”, en tanto que en Santa Cruz empezaron los bloqueos esporádicos.

En varios puntos de la capital cruceña fueron instalados puntos de bloqueo por varias personas que llevaban carteles con mensajes como “Incahuasi es Santa Cruz” y “Restauración de nuestras regalías”. Esa medida, junto a vigilias y tomas simbólicas de instituciones que tienen que ver con el pago de regalías, es parte de las acciones asumidas por el Comité Pro Santa Cruz.

Ahora está en curso, pese a la resistencia cruceña, un segundo estudio técnico para determinar a quién corresponde el campo gasífero, aunque ya un primer estudio determinó que le corresponde en su integridad a Santa Cruz. Ese trabajo es necesario atendiendo la resolución judicial que exige ese requisito para descongelar el pago de regalías.

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz