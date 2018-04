Senador denuncia millonarias coimas de española Corsán Corviam para cerrar contratos con el Estado boliviano

El senador Yerko Núñez (UD) reveló que solo en el caso de la hidroeléctrica Miguillas las coimas al gobierno boliviano alcanzaron a casi 14 millones de dólares, en concepto de “comisión”.

El senador de oposición Yerko Nuñez. Foto de archivo: El Diario

Núñez denuncia pago de coimas de Corsán Corviam para cerrar contratos con el Estado

Develó que el contrato al que tuvo acceso, especifica que entre las virtudes de la empresa se destaca “los contactos que tenía”, es decir la “consultora independiente” tenía que tener contratos con funcionarios del Gobierno, aseveró el opositor.

La Paz, 19 de abril (ANF).- El senador Yerko Núñez (UD) presentó en conferencia de prensa, las copias originales del contrato firmado entre la consultora Torrez Bejarano & Asociados y la empresa española Corsán Corviam -que abandonó obras inconclusas en el país- para el cobro de comisiones por el 3,5% del total de la contrataciones con el Estado, que el el caso de la hidroeléctrica Miguillas alcanzó a $us 13,9 millones por el total $us 397 millones.

Con documentos en mano, el legislador de oposición dijo que el contrato suscrito el 2 de julio de 2014 entre Torrez Bejarano & Asociados, representado por el jurista Iván Guillermo Torrez Orosco y la española Isolux Corsán Corviam representada por Eduardo Valdes Donati, que especifica que la consultora boliviana debe “buscar y consolidar” adjudicaciones para la empresa española Corsán Corviam en el país, es una clara muestra de corrupción.

“Corsán Corviam contrató y pagó comisiones a una consultora para lograr un contrato a invitación directa. Esto significa que mediante un pago de comisión se adjudicó un proyecto de 397 millones de dólares, por lo tanto pagó coimas, pagó una comisión de 13,9 millones de dólares”, aseveró.

De acuerdo al Senador los contactos millonarios que se adjudicó la Corsán Corviam, contaban con la facultad de negociar alianzas estratégicas. “También se puede ver que están facultados para negociar alianzas estratégicas con futuros y posibles aliados”. “Es la forma, en que en algunos casos, se adjudican proyectos en el Gobierno”, dijo.

El legislador explicó que se trata de la consultora “Torres Bejarano” de propiedad del señor Iván Torres. “Es el propietario, inclusive hemos mandado una carta al Fiscal General del Estado (Ramiro Guerrero) para que se haga la anotación preventiva de sus bienes porque teníamos conocimiento que iba a salir del país, pero hasta el momento no conocemos absolutamente nada”, lamentó.

Develó que el contrato al que tuvo acceso, especifica que entre las virtudes de la empresa se destaca “los contactos que tenía”, es decir la consultora que tenía que tener contratos con funcionarios del Gobierno.

Del mismo modo hizo notar que la firma del documento de convenio se dio el mes de julio a invitación directa (que se encuentra entre la documentación entregada a la notaría de fe pública) fue emitida en agosto, y en septiembre el proyecto ya estaba siendo adjudicado.

Criticó que a más de un año de su denuncia, la Fiscalía no avanzó en las investigaciones. “Esperamos que la Fiscalía pueda actuar de inmediato porque con anterioridad se les dio fotocopias simples, ahora estamos dando fotocopias legalizadas, son documentos originales (…). Caso contrario vamos a buscar los mecanismos legales para seguir denunciando, seguir investigando y dar con los responsables de este posible daño al Estado”, advirtió el Senador.

“A más de un año no se ha investigado nada, no entendemos cómo se quiere tapar la corrupción en nuestro país, no se investiga cobro de comisiones para la adjudicación de proyectos millonarios. Estamos hablando de que la Corsán Corviam se adjudicó en Bolivia más de 700 millones de dólares”, sostuvo.

Mencionó que entre los posibles delitos cometidos figuran el de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y contratos lesivos al Estado. “Estamos entregando documentos legalizando para que el Ministerio correspondiente (de Justicia y Transparencia) y la Fiscalía hagan su trabajo”, agregó.

Finalmente remarcó que ese no fue el único proyecto millonario que se adjudicó Corsán Corviam, y advirtió que “es posible que se haya adjudicado de la misma modalidad la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura de 137 millones de dólares, Yucumo-Quiquibey, y una fase de la carretera de la doble vía La Paz- Oruro.