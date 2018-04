Senador Ortiz afirma que el Gobierno acepta la jurisdicción de la justicia internacional cuando le conviene

El senador opositor Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, dijo observar una actitud contradictoria en el Gobierno del MAS con relación al sistema internacional de justicia, al que acepta cuando le conviene pero rechaza cuando no, como es el caso del vicepresidente Álvaro García Linera, que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar una indemnización pecuniaria del Estado boliviano para su persona, pero ahora rechaza una investigación de la entidad sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas.

“Miren el absurdo: el vicepresidente (García Linera) inicia una demanda contra el Estado boliviano ante la CIDH pidiendo una indemnización por los abusos que habría sufrido cuando estuvo preso, luego de cometer una serie de atentados en el país. O sea que para su propio beneficio acude a pedir indemnización pero ahora no quiere que lo investiguen por las responsabilidades que podría tener, junto con el presidente Evo Morales y otras autoridades, por las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas”, explicó el parlamentario Demócrata.

En 2005, la CIDH aceptó una denuncia por detención arbitraria, tortura y persecución indebida presentada por el hoy vicepresidente, su hermano Raúl y otros acusados de pertenecer al Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) y cometer al menos 50 actos atentados terroristas.

“Vemos que hay una actitud contradictoria en el presidente y el vicepresidente con relación a las instancias internacionales de justicia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la cual hemos acudido para solicitar justicia con relación a Chile, es parte de un mismo sistema internacional, al cual pertenecen la CIDH y la Corte IDH. (El Gobierno) no puede aceptar la jurisdicción internacional en lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene, para que no lo investiguen por la violación a los derechos humanos”, expresó el legislador de oposición.

Ortiz agregó que, en el caso de presunto terrorismo, la situación del mandatario boliviano puede compararse con la del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien fue juzgado por ejecuciones extrajudiciales en casos (Barrios Altos y la Cantuta) en que se demostró que la cadena de mando de quienes ejecutaron los operativos llegó hasta el mandatario peruano.

“Acá el propio presidente (Evo Morales) dijo que ordenó el operativo y está claro que en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales. Estos son delitos de lesa humanidad, que no prescriben y que pueden llegar hasta la Corte Penal Internacional. Cuando la CIDH admite la demanda es porque considera que existen indicios de que se han violado gravemente los derechos humanos en este gobierno”, finalizó el senador Demócrata.

Fuente: Prensa Demócrata