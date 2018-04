Sentencian a 30 años de cárcel a madre y padrastro por infanticidio

La Paz, 10 de abril (ANF).- El juez Esteban Monzón, miembro del Tribunal de Sentencia 2do de la ciudad de Sucre, informó que tras sustanciarse el juicio oral y contradictorio, ese tribunal determinó sentenciar a 30 años sin derecho a indulto a L.C. y A.S. madre y padrastro de la víctima, por la comisión del delito de infanticidio. La autoridad jurisdiccional aseguró que el fallo responde a elementos probatorios que acreditan su autoría.

Tras la separación de los padres de Said por problemas que hicieron intolerable la vida en común, el niño quedó bajo el cuidado de la madre, al poco tiempo la progenitora entabló una nueva relación amorosa con A.S. con el que empezó a convivir el 2015.

El 19 de julio de 2016 Said caminaba junto a su padrastro A.S. quien lo recogió del trabajo de su madre en horas de la tarde. El niño empezó a convulsionar y no fue auxiliado y falleció por bronco aspiración.

A.S. trasladó al niño a su domicilio ubicado en la zona Patacón, lo dejó ahí y fue en busca de su pareja para informarle lo sucedido. Según el cuaderno de investigaciones, los ahora sentenciados intentaron enterrar al niño en los suburbios de la ciudad, pero no lo hicieron porque un familiar les aconsejó que buscaran un médico forense. Por ello se apersonaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde un médico legal descubrió la violencia y el maltrato al que era sometida la víctima. La pareja fue enviada al penal de San Roque con detención preventiva.

La valoración médico forense determinó que la muerte de Said fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias altas (bronco aspiración), traumatismo cráneo encefálico, hemorragia subcaroidea y síndrome de niño maltratado.

La autopsia determinó que el cuerpo del niño tenía más de 150 lesiones, de data antigua y reciente, lo que demostró que Said sufrió violencia recurrente y sistemática.

Casi dos años después de la muerte de Said, el Tribunal de Sentencia Segundo compuesto por los jueces Héctor Andia, Esteban Monzón y Fabiola Claros declaró a L.C. y A.S, madre y padrastro de Said, respectivamente, culpables de infanticidio y les condenó a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Fuente: noticiasfides.com