Sexo gay para pagar la renta: cómo se abusa de los jóvenes vulnerables en Facebook y otras redes

El grupo de Facebook que investigó Newsfeed, “Gay Houseboy’s and those who hire them” (“Criados gays y aquellos que los contratan”, aunque la palabra houseboy, que alude al empleado doméstico masculino, tiene también sentidos secundarios), se describe como “un grupo para hombres gays que buscan chicos gays que trabajen como empleados domésticos, y para empleados domésticos gays que busquen empleo”. Pide que no se publiquen desnudos ni avisos de encuentros, “pero sus miembros ponen avisos que animan a los jóvenes a que cambien sexo por un lugar donde estar”, denunció el artículo.