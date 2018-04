Sobrina de ‘Goni’ es acusada de vulnerar derechos de trabajadores de una mina

Mariana Iturralde es administradora de la empresa Internacional Mining Company S.A que maneja la mina de Chojlla. La Defensoría del pueblo anunció que presentará un amparo constitucional

La representante de la Defensoría del Pueblo presentará un amparo constitucional contra Mariana Iturralde, administradora de la empresa Internacional Mining Company S.A.,y sobrina del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por vulnerar los derechos laborales de los trabajadores de la mina Chojlla, así la inforó Teresa Subieta, representante de la oficina nacional.Subieta, en conferencia de prensa, explicó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se sumará a la presentación de ese recurso. “Los motivos son vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, y ellos nos han pedido presentar hoy un amparo constitucional ya que son sometidos y humillados por la administradora de esta empresa, por la señorita Mariana Iturralde”, indicó.Desde la semana pasada al menos 100 trabajadores mineros de la Chojlla se apostaron en puertas del Ministerio de Trabajo, en el centro de La Paz, para exigir una solución del conflicto que data de 2015 e involucra a más de 280 afiliados al sindicato minero, además de sus familias.Explicó que el Ministerio de Trabajo emitió el 10 de abril la certificación para que se lleve adelante el laudo arbitral entre la empresa minera y los trabajadores, que debió realizarse hoy, pero no llegaron los abogados de esa compañía.Anunció que su despacho realizará una inspección a la mina Chojlla que está ubicada en la provincia Sud Yungas, en el municipio de Yanacachi del departamento de La Paz, para evidenciar la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores.Por su parte, la representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sonia Brito, indicó que los concesionarios de esa empresa minera mantienen en condiciones de “servidumbre” a los trabajadores.”No le compran al precio que ellos quieren el mineral que extraen, y ellos no pueden vender su producción a otro lado, les cortan el agua, la luz, la comida, la educación, hay abuso a mujeres y niños, derechos salariales, derechos laborales, a la vivienda, a la salud”, señaló. / ABI

Fuente: eldeber.com.bo