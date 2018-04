Soria: “Fui víctima de una agresión cobarde”

El seleccionador nacional habló tras el escándalo que lo involucra en una pelea en la vía pública con uno de sus trabajadores. Sostiene que “fue víctima” y que en ningún momento agredió a Manuel Talamani.

Mauricio Soria habló tras el escándalo. El día después de la publicación de un video que muestra al seleccionador nacional golpeando a un joven en la calle, el técnico de la Verde brindó una conferencia de prensa, relatando su versión de los hechos y ratificando que su persona fue “víctima” de una agresión por parte de su extrabajador, Manuel Talamani.

Soria, que compareció este jueves ante los medios, relató lo sucedido en forma de un comunicado, detallando que lo sucedió inició cuando este le dio una orden laboral a Talamani (27 años), que según el DT, “reaccionó de forma inexplicable, desmedida y fuera de lugar” ante la indicación.

“Para evitar mayores incidentes, le dije que se vaya de mi casa, pero cuando me di la vuelta para ingresar a mi domicilio, en presencia de mi esposa, el sujeto me dio un puñetazo en el ojo, lesión que puede ser constatada y que me ocasionó cinco días de impedimento según el informe forense”, manifestó.

Añadió que “luego de la agresión cobarde de la que fui víctima”, el cochabambino salió a la calle a perseguir a Manuel Talamani, porque este se había llevado las llaves de su domicilio. Soria dijo que fue en ese momento que se produjo el incidente, que fue grabado y publicado.

Además, Mauricio Soria sostuvo “categóricamente que no hubo agresión” de su parte hacia Talamani, por lo que dejará que la justicia se pronuncie sobre la verdad de lo sucedido. El DT realizó una denuncia formal ante la Policía de Tiquipaya, mientras que Manuel Talamani, su extrabajador, presentará otra denuncia.

