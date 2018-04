Sucre: Procesarán a directora por la “venta” de plazas

La Unidad de Transparencia de la Dirección Departamental de Educación abrió un proceso disciplinario contra la directora de nivel primario del colegio Don Bosco, a denuncia del director general, por la supuesta venta de plazas para el primer curso de primaria y esta instancia recomendó que los obrados se deriven al Ministerio Público para la apertura de un proceso penal.

Luego que se emitiera el informe 005/2018, la Dirección Distrital debió conformar un tribunal para que inicie el proceso administrativo, algo que está pendiente.

La denuncia de la supuesta venta de plazas fue realizada por el director General del colegio Don Bosco, Alberto Vásquez, al comprobar que de las 60 plazas asignadas para primero de primaria para la gestión 2018 se habían registrado 75; de los cuales sólo 49 tenía relación de parentesco con hermanos mayores en el colegio y 26 el registro de preinscripción, entre ellos había muchos recomendados de autoridades de educación, maestros, juntas escolares y otros padres que pagaron por una plaza.

Según el documento al que accedió CORREO DEL SUR, quienes ofertaban las plazas eran dos funcionarias del colegio –una de ellas la hermana de la directora y la otra psicóloga– y una madre del colegio, cada cupo oscilaba entre $us 1.000, para el colegio particular, y $us 500, para el de convenio.

Tras la denuncia que realizó Vásquez, otros padres de familia corroboraron el pago de Bs 3.500 por una plaza.

Consultado, Vásquez remarcó que la denuncia debe seguir y confirmó que existen las pruebas suficientes para que se esclarezcan los supuestos actos de corrupción en la venta de plazas y la otorgación de espacios a pedido de autoridades. El religioso abogó porque se limpie la imagen del prestigioso colegio salesiano.

La Directora continúa en su cargo mientras se desarrolle el proceso.

El director Departamental de Educación, Humberto Tancara, se excusó de pronunciarse sobre el tema ya que al concluir el proceso en la Distrital de Educación, le toca analizar el recurso jerárquico que podría presentar la maestra denunciada.

Fuente: Correo del Sur