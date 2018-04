Suspenden al docente Herrera y la Fiscalía lo convoca a declarar mañana

En la Gabriel no funciona el Tribunal Facultativo, donde se ventilan estos casos. El profesor ha recibido adhesiones de sus colegas y estos buscan una salida amigable

Berthy Vaca Justiniano

El docente universitario Juan Carlos Herrera Vargas fue suspendido temporalmente de sus funciones en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno mientras se sustancian los procesos abiertos en su contra de forma interna y en la justicia ordinaria, lo anunció el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manfredo Menacho.

El docente no ha dado la cara después de viralizarse en las redes sociales un audio (atribuido a él) en el que se lo oye (supuestamente) proferir insultos racistas en su aula de cátedra a unas alumnas, tras lo cual la Fiscalía abrió una investigación de oficio, a la que se adhirieron las afectadas y colectivos sociales que le llovieron con críticas.

Sin embargo, Herrera recibió respaldo ayer de los colegas que lo conocen en la Uagrm. El abogado Róger Guzmán, que fue convocado a declarar en la Felcc como testigo, reveló que el docente en cuestión padece de problemas mentales y su comportamiento puede estar ligado a falta de medicación.

“Lamentamos las palabras proferidas por el docente. Sin embargo, en la Gabriel nos consta que padece de problemas mentales, tiene delirios de persecución y otros trastornos mentales debido a la muerte de su padre y al abandono de su esposa.

Hemos pedido a la fiscal que haga una investigación ecuánime”, manifestó Guzmán. Otro abogado, catedrático de la ‘U’ estatal, reveló que Herrera es un docente calificado que hace un par de años se vio afectado por una crisis nerviosa que lo obligó a recibir tratamiento en un centro especializado; presume que el día de la agresión verbal pudo estar fuera de sí por su enfermedad.

No hay tribunal

El proceso interno que se abrió en la Universidad desveló una anomalía que puede retrasar el sumario. Resulta que no está funcionando el Tribunal Facultativo, donde se juzgan estos casos, señaló Freddy Pérez, jefe del Departamento Legal de la Uagrm.

“Nos informaron que las funciones del Tribunal Facultativo han fenecido y se debe convocar para la conformación de otro nuevo. Por lo tanto, informaremos el caso al Consejo Facultativo y al Ilustre Consejo Universitario, puesto que, si bien hay pedidos de destitución, el doctor Herrera, al ser un docente institucionalizado, debe ser sometido a un proceso legal”, explicó Freddy Pérez.

Cita para el jueves

La fiscal Margoth Vargas y el policía asignado al caso están acumulando los indicios y han tomado declaraciones a los testigos de ambas partes, con lo que el profesor ha sido citado a declarar el jueves 5 de abril para conocer su versión y analizar si concurren los delitos de racismo y discriminación planteados en su contra en la denuncia.

Los amigos y colegas del docente pretenden llegar a una conciliación con la otra parte, con la debida retractación pública del aludido. No obstante, en la Fiscalía señalaron que la causa seguirá su curso tomando en cuenta que se trata de delitos de acción pública.

Herrera fue notificado personalmente con la convocatoria a declarar. Debe presentarse con su abogado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Repercusiones

“Condenamos el acto de racismo y humillación de un profesor de la facultad de Derecho de la UAGRM contra sus alumnas. La docencia no debe ser utilizada como instrumento de difusión de prácticas coloniales, ni de regionalismos que propaguen la discriminación”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Evo Morales.En las esferas del Gobierno están atentos a estos casos que adquieren relevancia en las redes sociales. Ayer se sumó la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta, quien anunció su presencia en el Ministerio Público para realizar la denuncia por discriminación y racismo contra Juan Carlos Herrera.El lunes, hicieron lo propio el Ministerio de Culturas y Turismo y el Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Otro grupo que se manifestó agredido por el catedrático fue el de los residentes paceños en Santa Cruz, que en una conferencia de prensa, criticaron el accionar del docente.“El hecho bochornoso ha ocasionado una repulsión de toda la comunidad paceña. Esta afrenta no es solo a los paceños, sino a todos los residentes que hemos venido a aportar a Santa Cruz. Siendo docente de la universidad no puede denigrar, humillar, discriminar. Vamos a exigir que se castigue con todo el rigor de la ley”, indicó uno de los representantes paceños.Entre tanto, las denunciantes Sharik Wendoly Jiménez Miguez, Claudia Sillo Mamani y Mariza Peña Barreto, se han mostrado firmes en el afán de sancionar a su profesor.

El caso

Una mala jornada

El jueves pasado, en la Facultad de Derecho tuvo lugar el incidente entre el docente Juan Carlos Herrera y tres de sus alumnas.

Tomó cuerpo en las redes

El caso se difundió por WhatsApp y por Facebook el fin de semana, donde en un par de días llegó a más de 75.000 reproducciones.

Dato de la afectada

Docentes de la Uagrm señalaron que la estudiante agredida por Herrera estaba en el aula de oyente.

El IITCUP entrega Informe pericial

El informe de siete páginas señala que la voz masculina tiene alto contenido xenófobo, racista y el constante uso de palabras soeces.

Fuente: eldeber.com.bo