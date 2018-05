Suxo culpa a refugiados en EEUU de intentar frenar su postulación a la Corte IDH

Suxo dice que refugiados en EEUU por corrupción intentan frenar su postulación a la Corte IDH

La Paz, 30 abr (ABI).- La exministra de Lucha Contra la Corrupción y exembajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Nardi Suxo, denunció el lunes que súbditos bolivianos refugiados en Estados Unidos (EEUU) por corrupción intentan frenar su postulación a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Según medios locales, el expresidente de AeroSur, Humberto Roca, y el exalcalde de La Paz, Ronald MacLean, que participaron en la presentación de candidaturas a la Corte IDH ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), interrumpieron la exposición de Suxo.

“A los procesados por hechos de corrupción hoy prófugos de la Justicia y a los defensores de Gonzalo Sánchez de Lozada hoy ‘asilados’ en EEUU y sus ‘representantes’ en Bolivia, les digo que seguiré luchando contra la corrupción y velando por los DDHH, este donde este”, escribió Suxo en su cuenta de Twitter.

En otro tuit dijo “a los corruptos prófugos de la Justicia y a sus portavoces les reitero seguiré luchando contra la corrupción, y siempre seré activista de Derechos Humanos este donde este”.

Suxo, al ser interrumpida en su presentación de propuestas, dijo que es atacada porque fue ministra del presidente indígena Evo Morales, que cambio Bolivia y dio “voz a los sin voz”.

“Este tipo de ataque porque he sido ministra de un presidente indígena, he sido ministra de un presidente que ha hecho cambios en Bolivia, he sido ministra de un presidente que ha dado voz a los sin voz. Si eso significa escuchar todo este tipo de cosas no tengo ningún problema”, manifestó en un video difundido por un medio de comunicación.

En enero último, Bolivia presentó la postulación de Suxo, abogada y socióloga de profesión, como candidata a la Corte IDH.

Las elecciones a la Corte IDH se realizarán entre el 4 y 5 de junio próximo en la Asamblea General de la OEA en Washington, Estados Unidos.