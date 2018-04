Telefónicas anticipan elevación de tarifas por cobro municipal

La ley edil 278 obliga a las empresas de telefonía a pagar por la ubicación, el emplazamiento y el mantenimiento de soportes de antenas de telecomunicaciones.

Las tres telefónicas que operan en el país presentaron un recurso de control de legalidad ante el Concejo Municipal de La Paz en contra del pago anual de la instalación de antenas. Las solicitudes fueron rechazadas ayer por los legisladores. Las compañías advierten que el pago incrementará sus costos y derivaría en un alza de sus tarifas.

La disposición transitoria tercera de la Ley Municipal 278, promulgada el 19 de febrero, establece el cobro “anual” por “ubicación, emplazamiento y mantenimiento de soportes de antenas de telecomunicaciones”. Los montos van desde las mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) hasta las 50 UFVs dependiendo de las características de la antena de la telefonía y que están detalladas en el apoyo de la información.

La compañía ENTEL presentó el recurso de control de legalidad contra la norma edil en la que cita a la Ley General de Telecomunicaciones y afirma: “que los Gobiernos Municipales NO (sic) podrán realizar cobros a las actividades de telecomunicaciones siendo que estos generarían el encarecimiento de la tarifa de servicios, siendo que estos están orientados a los costos que demande la provisión del servicio”.

Además, en su análisis consideran que “según la normativa básica del sector de Telecomunicaciones no es posible que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz establezca nuevas contribuciones, tributos o cualquier otro tipo de cobros a las actividades de telecomunicaciones”.

El presidente del Concejo, Pedro Susz, negó que se hubiera creado un nuevo tributo. “El argumento por el cual presentaron este recurso de legalidad es que establecíamos una tasa que no es una atribución o competencia del gobierno municipal. Sin embargo, lo que la ley fijó no es una tasa, es un ingreso no tributario por la autorización para la colocación de estos soportes de antenas. Por eso se rechazó el control de legalidad”, declaró. Además, aclaró que el ingreso no tributario se paga por un servicio. “No es un impuesto, una tasa o patente. Es por la autorización que cobra el Gobierno Municipal de La Paz”, añadió Susz.

La compañía Telecel, que maneja la marca Tigo, en el tercer punto de su recurso lo llamó: “Encarecimiento de los servicios de telecomunicaciones”. En el documento también cita a la ley de Telecomunicaciones porque “sabiamente ha establecido que los Gobiernos Autónomos Municipales NO (sic) podrán realizar cobros a las actividades de telecomunicaciones siendo que estos generarían el encarecimiento de la tarifa de servicios”.

La firma Nuevatel, de la marca Viva, cita a la misma normativa y afirma que “NO (sic) es posible que el gobierno municipal establezca nuevos tributos” porque “si se crean nuevos tributos a las actividades de telecomunicaciones, las tarifas se incrementarán perdiendo por tanto los servicios y las cualidades establecidas en el artículo 20 de la Constitución”. Esta última refiere a que las telecomunicaciones son un derecho humano.

El concejal opositor por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó que en 2007 se aprobó una ordenanza municipal que regula la instalación de las antenas telefónicas. Esta antigua norma municipal emitía autorizaciones por 10 años y el pago era por una sola vez para ese lapso de tiempo. Los tributos iban de 4.000 UFVs a 500 UFVs.

Silva, además, llevará adelante dos tareas. “En primera, vamos a elevar una consulta al Servicio Estatal de Autonomías (SEA) para ver el tema de competencias. De acuerdo a nuestro criterio, esta es una competencia compartida en las que el nivel central aprueba la ley básica y las entidades autonómicas las reglamentan a través de leyes de desarrollo. Sin embargo, ellos dicen que es exclusiva de los gobiernos municipales y por tanto habría un conflicto de competencias”, afirmó el legislador.

Como segunda tarea, Silva dijo que “vamos a requerir un informe de la autoridad fiscal que es el Ministerio de Economía para conocer su criterio respecto a este tema. Si el informe de esta entidad indicara que evidentemente la ley municipal 278 -al crear una tasa- debería contar con un informe favorable del Ministerio de Economía vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”.

Por su parte, el concejal por SOL.bo, Isaac Fernández, quien apoyó en la elaboración de la norma, dijo que no tenía datos del número de antenas en la ciudad de La Paz, el monto que recauda por las mismas con la antigua norma y las proyecciones de recaudación con la actual Ley 278. Sin embargo, dijo que los montos no son altos considerando las inversiones que realizan estas compañías. “Por ejemplo, una de esas antenas cuesta alrededor de 50.000 dólares, y si ponemos números. ¿Cuánto paga de alquiler por el soporte a una persona? Entre 200 y 500 dólares mensuales”, indicó.

Dos disposiciones de la Ley 278

Tercera disposición transitoria. “En tanto se emita una Ley Municipal Autonómica de Tasas durante la vigencia de la autorización, se aplicarán los siguientes montos anuales por concepto de ubicación, emplazamiento, y mantenimiento de soportes.

a) Para soportes a gran escala: Soportes de antenas satelitales: Monto equivalente a UFVs 1.000 (Mil Unidades de Fomento a la Vivienda).

b) Torres Monopostes: Monto equivalente a UFVs 500 (quinientos), por soporte, más un monto equivalente a UFVs 20 (Veinte) por cada elemento radiante instalado en el soporte.

c) Para soportes de escala menor: Gabinetes de telecomunicaciones: Monto equivalente a UFVs 50 (cincuenta). Adosados: Monto equivalente a UFVs 50 (cincuenta) por cada elemento radiante acoplado al mismo.

d) Los soportes temporales deberán pagar un monto equivalente a UFVs 500 (quinientos)”

Cuarta disposición transitoria. “En un plazo de 90 días calendario computables a partir de la presente Ley Municipal, todos los operadores de servicio de telecomunicaciones deberán registrar en el Sistema Informático Georeferenciado, habilitado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el detalle de todos los emplazamientos de soportes de antenas de telecomunicación existentes (aquellos que cuenten con autorización , en proceso de obtenerla y que están en vías de iniciar el proceso correspondiente) señalando la ubicación exacta de los mismos y sus características (cantidad y tipo de soportes)”.

La norma, además, pide a las telefónicas informar si tienen pendiente un proceso administrativo con la Alcaldía.

