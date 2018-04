Telegram supera los 200 millones de usuarios

Pavel Durov, co-fundador de Telegram, tiene motivos para estar contento, compartiendo mediante el blog de Telegram que este servicio de mensajería ya ha alcanzado la cifra de los 200 millones de usuarios. A este respecto, ha señalado que si Telegram fuese un país, sería el sexto país más grande del mundo.

Durov lanza una serie de elogios a los usuarios, los únicos artífices de haber alcanzado este hito, ya que desde Telegram no se ha realizado ningún tipo de promoción para llegar al punto en el que se encuentra en estos momentos, siendo una de las aplicaciones de mensajería más populares y una interesante alternativa a otros servicios de mensajería, a los cuales también se ha referido de manera indirecta señalando que:



Telegram no tiene accionistas ni anunciantes a quienes informar. No hacemos tratos con mercadólogos, mineros de datos o agencias gubernamentales. Desde el día en que lanzamos en agosto de 2013, no hemos divulgado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios a terceros.