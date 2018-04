¡Terribles imágenes! El Ferrari de Kimi Räikkönen fracturó la pierna de un mecánico

El piloto finlandés abandonó el Gran Premio de Baréin tras el accidente.

Kimi Räikkönen marchaba en la tercera posición cuando el finlandés ingresó a boxes para cambiar los neumáticos de su monoplaza, pero esos serían los últimos metros que recorrería en el Gran Premio de Baréin.

Y es que en su intento por hacer una para que le permitiera reincorporarse al circuito lo más rápido posible, ‘The Iceman’ puso en marcha su Ferrari sin percatarse de que la pierna de un mecánico bloqueaba la llanta trasera del lado izquierdo, por lo que al arrancar fracturó la extremidad de su compañero.

Räikkönen abandonó el segundo Gran Premio de la temporada y, a través de su perfil oficial de Twitter, la escudería informó que el mecánico fue trasladado inmediatamente al hospital, aunque todavía no hay información detallada sobre su estado de salud.

Bittersweet WIN for #Seb5 and for the Scuderia, great performance but we are all waiting for the medical bulletin for our mechanic #BahrainGPpic.twitter.com/YKhti68Xpv

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 de abril de 2018