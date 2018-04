The Strongest tropezó en La Paz

El Tigre fue derrotado (1-2) ante Atlético Tucumán, en el Hernando Siles, de La Paz, restando de esa manera sus posibilidades para clasificarse a la segunda fase

The Strongest tuvo un paso en falso y perdió ante Atlético Tucumán en el Hernando Siles, de La Paz, por 1-2, por la tercera fecha del grupo C, de la Copa Libertadores. Los paceños no pudieron superar a un aguerrido equipo argentino y quedó en el fondo de la tabla, con solo tres unidades.

Los atigrados, que dirige el venezolano César Farías, no pudieron superar a un sólido conjunto argentino, dirigido por Zielinski, que trató de aguantar en su campo para luego hacer daño en el contragolpe.

El primer tanto fue de los tucumanos, a los 12 minutos. Nicolás Romat recuperó un balón desde unos 30 metros de distancia al arco de José Peñarrieta y sacó un derechazo que se metió casi en el ángulo del portero atigrado que se vio sorprendido y no pudo hacer nada para evitar el 0-1.

El empate llegó a los 38’, por medio de Edis Ibargüen, que con fortuna empujó el balón con la espalda tras un pase de cabeza de Fernando Marteli, luego de un tiro de esquina.

En la segunda parte, The Strongest presionó y buscó por todos los medios, pero no fue efectivo y además se encontró con la buena actuación del arquero Augusto Batalla, que se convirtió en la figura del encuentro.

A los 75’, un pase largo desde la defensa de Tucumán sin mucho peligro al campo del Tigre terminó con el 1-2. Gabriel Valverde despejó mal y el balón le quedó servido a Fabio Álvarez que anticipó a Peñarrieta y colocó el balón por encima del arquero, el balón pegó en el travesaño y en el rebote le quedó a disposición de Javier Toledo que anotó de cabeza.

El partido terminó con todo el Tigre sobre el arco de Batalla, que fue una muralla y logró que su equipo se vaya con las primeras tres unidades en esta Copa Libertadores.

The Strongest lleva disputado tres partidos. Venció (1-0) a Peñarol, en La Paz, luego perdió ante Libertad por 3-0, en Asunción, y anoche volvió a caer, pero esta vez en casa.

Fuente: diez.bo