Tito Montaño: “El Ministerio de Deportes tiene que condicionar el apoyo”

A 39 días para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 aún no existe acuerdo entre el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Boliviano (COB) para la conformación del Equipo Bolivia.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, habló con el #1 y manifestó que se evaluarán las listas que presente el COB, porque, según él, no existe un proceso de selección transparente en las federaciones, para la elaboración de las nóminas.

Esto sucede a una semana de que fenezca el plazo para la inscripción de los deportes individuales (26 de abril).

¿Cómo está la preparación del Equipo Bolivia?

Nosotros hemos ofrecido al Comité Olímpico Boliviano llevar adelante, ya nomás, una concentración de entrenamiento, en Sucre o en alguna otra ciudad donde se cuente con la infraestructura, con el compromiso de que quienes vayan a formar parte de la delegación puedan hacer su preparación completamente cerrada. Estamos esperando una respuesta. Si es que no tenemos una respuesta en estos días tomaremos otro tipo de decisión, para que los deportistas sean asistidos de una u otra manera.

¿A qué otro tipo de decisión se refiere?

En realidad, vamos a evaluar mañana (por hoy) a primera hora con el viceministro de Deportes, Alberto Daza, a quien se le encomendó la tarea de trabajar de manera conjunta con el Comité Olímpico Boliviano, y, en función al informe que podamos recibir, de manera inmediata vamos a tomar decisiones, porque consideramos que existe un gran entusiasmo en los deportistas y, claro, estos deben sentirse apoyados, ya que los atletas no pueden tomar decisiones por su cuenta, al pertenecer a una institución; sin embargo, esa organización (COB) no privilegia la necesidad de los deportistas, sino otros intereses.

¿El Ministerio puede hacer algo ante las denuncias contra las federaciones?

Inmediatamente después que nos enteramos de las denuncias —casos concretos, por ejemplo, de ráquetbol, tenis de mesa, baloncesto 3×3, natación y otros deportes— hemos hecho un ofrecimiento de manera personal al COB para que nosotros podamos cubrir los gastos de organización de un campeonato nacional abierto y que los mejores vayan a representarnos, pero tuvimos una negativa. Desde el comité olímpico respondieron que ésa es una atribución de las federaciones. Creemos que no existe transparencia en los procesos de selección y están perjudicando a los deportistas. No tenemos demasiados atletas en el país a nivel competitivo, como para tener tanto problema en la selección de estos. Creemos que acá están primando mucho los intereses de dirigentes, que privilegian a algunos en desmedro de otros.

La dirigencia de ráquetbol denunció que el Ministerio de Deportes le condicionó el apoyo, ¿es verdad?

Por su puesto que el Ministerio de Deportes tiene que condicionar cierto apoyo ante ciertas exigencias de transparencia que se deben cumplir en los procesos de selección. Hemos visto que la mayoría de los procesos de selección en los diferentes deportes no fueron adecuados, por tanto, no podemos brindar un apoyo total a aquellas instituciones que de manera fraudulenta elaboran listas, que de manera privilegiada benefician a unos en desmedro de otros.

Se debe considerar por ejemplo que el año pasado apoyamos con becas deportivas a deportistas como Brenda Laime, que hoy por hoy desistió de ser parte de la selección, a Carola Loma, que luego fue sacada de la selección, además de otros que ahora no son considerados. Entonces de qué ha servido el proceso de apoyo que tuvimos en gestiones anteriores, para que el momento de llevar adelante la elección no tengamos a aquellos deportistas a los que se ha apoyado durante bastante tiempo, y que tenían que estar en el equipo Bolivia.

¿Este condicionamiento podría extenderse al resto del Equipo Bolivia?

El país que hasta ahora no ha inscrito a su delegación en los Juegos es Bolivia, el resto de las naciones ya lo hicieron con una lista nominal. Entonces, qué vamos a condicionar, qué vamos a evaluar, si no tenemos siquiera la lista oficial emitida por el Comité Olímpico Boliviano para poder saber quiénes nos van a representar.

¿Qué se puede hacer ante esta situación a una semana de cumplirse el plazo final para la inscripción?

Las puertas siempre están abiertas para todos, pero no tenemos una respuesta efectiva, cuando el COB tiene como misión principal la participación de la delegación en el evento, porque es la que representa a las federaciones. Nosotros designamos a al Viceministerio de Deportes para la tarea exclusiva de la preparación y coordinación con el COB.

¿Existe un estimado de cuánta gente representará al país?

Mientras no tenga una nómina oficial y se pueda hacer una evaluación de estas listas, que puedan ser remitidas por el Comité Olímpico Boliviano, no se puede hacer una estimación, ni siquiera una valoración para ver qué presupuestos podamos manejar en la asistencia.

Pero considero que ésta es una competencia internacional, en la que deben ir nuestros mejores deportistas, no es una cuestión de llenar los cupos para las diferentes competencias. Creo que tienen que ir deportistas que tengan cierta representatividad y que cumplan requerimientos; de lo contrario, simplemente irían a ponerse el buzo de la selección Bolivia y sólo hacer presencia física en cada uno de los eventos; no queremos eso, porque es una competencia internacional.

El Presidente de Estado dijo que quería que Bolivia esté presente en todos los deportes. ¿El Estado apoyará la inscripción de deportes en los que Bolivia no tiene chance de conseguir nada, como las nuevas disciplinas?

Como Estado, nos interesa que todas las disciplinas se promocionen, que tengan también la oportunidad de ganar experiencia en los deportes que durante años no se las pudo promocionar. Sí, queremos que haya la mayor cantidad de atletas en estos eventos deportivos, pero cuando vemos de manera somera las listas y los reclamos correspondientes, estamos viendo que muchos no obedecen siquiera a haber sido parte de esas disciplinas deportivas. Hemos pedido al COB las nóminas para poder hacer una evaluación y en base a ello vamos a apoyar a la mayor parte de los deportistas que quieran representar al país.

¿A qué se refiere con evaluación de las listas?

La posibilidad es que se puedan incluir o cambiar algunos nombres que no están en las listas que ellos plantean. Si vemos que hay más dirigentes o entrenadores dentro la nómina en lugar de atletas, por supuesto que tenemos que evaluar y ver qué es lo mejor, porque no se olviden que por la participación de cada deportista hay que pagar un monto económico y otras exigencias más que implican una inversión bastante grande.

En el tema de infraestructura, ¿cree que se cumplirá con el plazo del 26 de abril?

En realidad, la mayoría de las obras ya están concluidas, sólo falta, principalmente, la habilitación de las áreas tanto internas como externas, que son competencias por una parte de la organización, y fundamentalmente es tema de la Alcaldía. Se debe hacer un compromiso entre ambas entidades para garantizar que este tema pueda estar en condiciones de recibir a los atletas. Tenemos retrasos en el velódromo, la pista del patinódromo y alguna otra obra como el BMX, pero el resto de las infraestructuras están totalmente garantizadas.

En el trópico, el escenario que preocupaba era el estadio. ¿Se llegará a tiempo?

Tuvimos una visita el domingo, el pasto de la cancha está totalmente cubierto, faltan detalles de lo que es la colocación de la infraestructura metálica y las áreas externas. Ése si será el escenario que estará listo a unos tres o cuatro días antes de la inauguración, pero ese estadio será el mejor de Cochabamba.

El 27 de mayo tenemos en el trópico un acto de bienvenida a las delegaciones y ese acto se realizará en ese estadio.

¿Alcanzará el tiempo para hacer el equipamiento, una vez que las obras sean entregadas?

Tenemos conocimiento de que a partir de este 28 empezará a entregarse la mayoría de la infraestructura, en ese sentido, se viabilizará el equipamiento. Estamos avanzando en este tema, como por ejemplo hoy (por ayer) nos llegaron mil colchones para la Villa y estos serán distribuidas. Ayer (por el domingo) vimos que el tema del tenis está concluido, es más, ya se tiene el equipamiento, como de muchos otros deportes, que ya están llegando al país. Seguro existirá uno que otro deporte que tenga ciertos retrasos por ciertas condiciones ajenas a la organización, pero estamos redoblando esfuerzos para que todos los plazos se puedan cumplir. También estamos comprometiendo a las instituciones para que puedan facilitar distintos procesos, no solamente para la llegada de equipamientos, habilitación de escenarios, sino también la propia participación en el evento.

¿Los deportistas bolivianos o extranjeros podrán entrenar en los escenarios antes de los Juegos?

Si las condiciones están dadas, por supuesto que sí. Es decir que en la medida que nos vayan entregando los escenarios deportivos vamos a poner a disposición.

¿Qué pasa con todo post Juegos?

Siempre he manifestado que a partir de los Juegos se dará un relanzamiento del deporte boliviano, por varias situaciones. El país podrá contar por primera vez con infraestructura capaz de albergar a atletas que crean que en el futuro van a ser representantes, además van a contar con el apoyo no sólo del Estado, sino también con la infraestructura y la asistencia técnica.

Vamos a tener una Villa y una sub Villa que son conocidos como Centros de Alto Rendimiento, pero nosotros los vamos a llamar como Centros de Formación y Entrenamiento Deportivo, para que puedan albergar a deportistas que tengan la proyección de llevar adelante una tarea sostenida.

¿CÓMO SE PUEDE HACER UN APOYO SOSTENIDO A LOS DEPORTISTAS?

Hemos hecho un convenio con Cervecería Boliviana Nacional (CBN) para que a la conclusión de los Juegos Suramericanos vamos a emprender el programa de apoyo Tunkas 2. Significa que estos deportistas van a tener la asistencia del Estado y de la empresa privada para poder llevar adelante su entrenamiento con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Pero en este programa veremos una nueva generación de atletas, con una proyección diferente y que nos puedan dar resultados en un futuro.

¿TRAS LOS JUEGOS 2018 EXISTIRÁN SANCIONES A LAS FEDERACIONES QUE NO SE INSCRIBIERON EN EL REGISTRO ÚNICO?

Creo que después de los Juegos empieza una tarea importante en el deporte boliviano, por dos temas. El primero es que se hará una reingeniería total de todo el tema deportivo en el país, porque el Estado, por primera vez, podrá contar con escenarios deportivos, equipamiento y otra proyección, y además exigirá mayores recursos para la propia estructura que ha alcanzado el país.

La segunda tarea es ver cómo las instituciones deportivas van a poder regularizarse o llegar a ser reconocidas por el Estado, ahí se deberá tener una tarea conjunta, donde tanto el Estado y las instituciones trabajen de manera mancomunada para que haya una representación boliviana y se inicie con el proceso, porque hasta la fecha no se ha dado la posibilidad de hacer cumplir la Ley de Deporte ni su reglamentación.

Entonces, en la medida que veamos la voluntad de las federaciones para obrar conforme a la ley y posteriormente de acuerdo a las exigencias que tiene el Estado, tomaremos decisiones para poder llevar adelante no sólo el trabajo formativo, sino también el deporte competitivo, que hoy por hoy es restringido para el Estado.