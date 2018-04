Títulos falsos: Diputado Borda anuncia que su hermano procesará por difamación a Albarracín

El diputado Borda y el rector de la UMSA.

El diputado aclaró que su hermano, de profesión abogado, fue contratado para defender a uno de los acusados de falsificar títulos universitarios de la UMSA y no estuvo involucrado en el hecho como denunció Albarracín.

El diputado del MAS, Víctor Borda, anunció este martes que su hermano Marco Antonio Borda iniciará un proceso penal contra el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín por difamación y calumnia por acusarlo de encubrir la falsificación de títulos universitarios.

“Mi hermano me ha comunicado que va a iniciar un juicio (contra Albarracín) porque el rector lo hace ver como si él hubiese falsificado títulos, va a iniciar un juicio por difamación y calumnias en la Paz”, remarcó.

Borda hizo esa declaración luego de que el rector de la UMSA denunciara al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo por encubrir dos casos de falsificación de títulos de abogados y asegurara que Marco Borda coadyuvó en el desistimiento del proceso penal para favorecer a los acusados.

El diputado aclaró que su hermano solo es abogado defensor de uno de los acusados de falsificar títulos y aseguró que el proceso no se extinguió, tal como afirmó la autoridad de la casa de estudios superiores.

“Mi hermano es abogado de uno de los supuestos autores, es abogado. Él no tiene nada que ver, solo contrataron sus servicios (…) No hay desistimiento, el proceso continúa, ahora están en juicio oral. Eso no sabe el rector porque nunca apareció”, dijo.

Además, acusó al rector de la UMSA de incumplimiento de deberes, porque dijo que él conocía del juicio y nunca fue parte del proceso.

“Hubo incumplimiento de deberes, él conocía, sabía de estos hechos. Hasta el Tribunal de Sentencia lo notificó de manera personal, pero nunca ha hecho nada, siendo que la UMSA es víctima de la falsificación y no así el Colegio de Abogados porque estos señores (acusados) nunca han ejercido la abogacía”, señaló.

El lunes, el rector Waldo Albarracín afirmó que ese caso no quedará en la impunidad, exigió la renuncia del magistrado Aguayo y anunció que la UMSA demandará a las personas que encubrieron los delitos.

Fuente: noticiasfides.com