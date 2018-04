Torrico solicita a Leyes no distraer y sonríe cuando le hablan de ser alcaldesa

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) exige que se aclare el caso mochilas. El alcalde de Cochabamba anticipa que será detenido y acusa al oficialismo de no perdonar la defensa del 21F

La concejal del MAS en Cochabamba, Celima Torrico, solicitó al alcalde José María Leyes no “distraer” a la población y aclarar el caso mochilas. Se limita a sonreir cuando se le pregunta puede ocupar el cargo del dirigente de Demócratas.

“Para empezar (risas), decía que no he escuchado sus declaraciones. Cochabamba eligió a José María Leyes, tiene que esclarecer y el Ministerio Público debe investigar, que no venga a distraer con sus declaraciones”, aseveró la autoridad.

Hoy el burgomaestre de ese municipio adelantó que el viernes, cuando se presente a declarar, “van a tratar de detenerme, de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía de Cochabamba, porque el MAS ya tiene su candidato para que asuma la Alcaldía, quieren encarcelarme y que Celima Torrico asuma como alcaldesa, esa es la estrategia del MAS”.

Torrico reiteró que Leyes debe aclarar “dónde están los 10 millones de bolivianos, lo demás es para distraer y confundir. Entendemos que aquí hay un grupo de aliados que, como un show, quieren distraer a la población”.

Leyes enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por la adquisición de 91.000 mochilas escolares por 12, 4 millones de bolivianos a la Asociación 26 de Febrero, con un supuesto sobreprecio.

Rubén Costas llamó al pueblo de Cochabamba a defender a su alcalde de una conspiración, según él, “armada por el Gobierno”. “Esta escandalosa trama tiene como objeto el desalojo y encarcelamiento de Leyes”, adelantó también el titular cruceño.

