UD difunde audio que revela supuesta conspiración para sacar a Leyes

En el audio difundido, se oye decir que ya se tiene “todo cocinado” con el Órgano Electoral para acortar el mandatado del burgomaestre cochabambino.

El alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes. Foto: Los Tiempos

La Paz, 16 de abril (ANF).- La bancada de Unidad Demócrata (UD) difundió este lunes un audio que revela un supuesto complot desde el MAS en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Los opositores aseguran que el oficialismo busca “sacar” de la silla edil al burgomaestre cochabambino.

El diputado de UD, Gonzalo Barrientos, reveló que el audio es supuestamente protagonizado por José Luis Rodo, afín al MAS y principal impulsor del proceso revocatorio contra el mandatado de Leyes, es el que “planifica” una serie de estrategias para desestabilizar la gestión municipal del alcalde cochabambino.

“Queremos dar a conocer al pueblo boliviano una grave denuncia de un complot para defenestrar los liderazgos de los Demócratas (…) En este audio, el señor José Luis Rodo, quien es operador del MAS y tiene vinculación con altos mandos del oficialismo, es además quién ha iniciado el proceso de revocatorio contra el alcalde José María Leyes, planifica una serie de estrategias”, señaló.

En el audio presentando por UD, se escucha hablar sobre el proceso revocatorio contra el alcalde Leyes y una supuesta alianza con el Órgano Electoral para proceder con el trámite de revocatorio y suspender el mandato de esa autoridad edil.

“Te digo la verdad, te voy a hablar a calzón quitado, esto ya está cocinado, está hecho (…). No vamos a alcanzar las firmas, vamos a quedar mal, me dice. Pero ‘de qué mal’ le digo, todo está cocinado (…). La cuestión es ganar, sacarlo a Leyes, va a entrar Coca. Por proceso lo vamos a sacar, ya está alistando, me mandaron la información desde allá, en unos días más ya van a traerlo y zas adentro”, se escucha decir en una parte del audio.

En otra parte de ese audio difundido por los opositores y que vincularían a funcionaros del MAS, se oye “entonces esto lo va a bajar a Leyes, termina, presentamos todo. Se cierra el telón y comienza el Órgano Electoral, el Órgano Electoral, estamos hablando del MAS, va decir muy bien, está todo legal, procede y listo”.

El senador de UD, Óscar Ortiz, pidió al Órgano Electoral que aclare esas afirmaciones de que el revocatorio “está cocinado” y anunció que iniciarán una investigación.

“Que el Tribunal Electoral aclare y desvirtué estas afirmaciones de que ya tiene todo cocinado porque hay gente del MAS en el Tribunal y vamos iniciar unas investigaciones”, remarcó el opositor.

Por su parte, José Luis Rodo dijo a la red Erbol que no aún no tiene conocimiento del audio difundido por la bancada de UD y aseguró que hace dos semanas declinó del proceso revocatorio contra Leyes denunciando irregularidades en la recolección de firmas.

Según Rodo, la agrupación “Cambiemos al Alcalde” habría cometido “fraude” al informar que se tenía 100 mil firmas recolectadas para el revocatorio de Leyes, pero sólo colectó 50 mil. También negó ser afín al MAS.

/MLA/FC

Fuente: ANF