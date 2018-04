Un acuerdo entre Trump y Kim Jong-un va mucho más allá de la península coreana

Una vez descartadas las motivaciones ideológicas, tres condiciones hicieron posible las conversaciones de Kim-Trump: a) El deseo del presidente de Corea del Sur Moon Jae-In de buscar vínculos más estrechos con el Norte; b) La capacidad de Kim para afirmar la victoria (después de todo, los EEUU no habrían acudido a la mesa de negociaciones si no hubiera sido por sus exitosas pruebas de misiles); y c) La capacidad de Trump para reclamar la victoria también (puede decirse que forzó a Kim a negociar amenazando con “lanzar fuego sobre su país” y aumentando las sanciones económicas sobre su régimen).