Un grupo de ayuda trajo inmigrantes rescatados a Italia. Ahora enfrentan una pena de hasta 5 años de cárcel

Proactiva Open Arms sostiene que el código de conducta del gobierno italiano no es legalmente vinculante. “No existe una ley que pueda obligarnos a entregar seres humanos a las autoridades libias en aguas internacionales, especialmente porque tenemos motivos para temer que sean maltratados“, dijo el portavoz del grupo, Riccardo Gatti, a The Washington Post. La fiscalía no respondió a las solicitudes de comentarios.