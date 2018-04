Un herido grave al desatarse un incendio en la Torre Trump

El departamento de bomberos de la ciudad confirmó que el fuego se declaró en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron sus equipos de tres diferentes estaciones

Una persona resultó con heridas graves por un incendio que se declaró hoy en la Torre Trump de Nueva York por motivos aún desconocidos, informaron fuentes oficiales.

Los bomberos de Nueva York indicaron que el fuego se registró en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron equipos de bomberos de cuatro diferentes estaciones.

El incendio comenzó hacia las 18.00 hora local (22.00 GMT). El departamento de bomberos difundió una foto en la red Twitter en la que se ven llamas saliendo de cuatro ventanas del edificio.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés), una persona resultó con heridas graves. La víctima no fue identificada y en principio se desconocen detalles.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue «muy reducido», a la vez que dijo que los bomberos hicieron «un gran trabajo». El edificio no tuvo que ser evacuado.

La Torre Trump se encuentra en la Quinta avenida de Nueva York, cerca de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2018