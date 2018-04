Un ‘testigo clave’ desveló el caso de los abusos sexuales en los scout; hay más investigados

Hay más personas investigadas por el escándalo de abusos sexuales desatado en el grupo Scout de La Paz, aunque se guarda en reserva el número. Además, ya fue aprehendido uno de los principales acusados por los delitos de abuso deshonesto y corrupción de menores. El fiscal departamental, Edwin Blanco, dijo que un “testigo clave” desveló todo lo ocurrido.

“En realidad las declaraciones han sido tomadas en la cámara gesell del Ministerio Público y tenemos un testigo clave que relata cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo a este testigo, ocurrían en la oficina donde se adiestraban a los niños y en la conocida plaza de Los Monos”, informó el fiscal en una entrevista con la red Uno.

Uno de los principales acusados fue identificado como Henry A. V. y fue aprehendido ayer en la zona de Miraflores. Las investigaciones dan cuenta que tenía las maletas preparadas con el fin de huir tras que fueran desvelados los hechos en los que se lo involucrada y que ocurrieron hace 14 años cuando los hoy denunciantes eran adolescentes.

Lo que llama la atención, según Blanco, es que la dirigencia de ese entonces de los Scouts de La Paz no haya denunciado los hechos que hoy se hicieron públicos con múltiples víctimas. “Básicamente lo que ocurría, no solamente (la persona aprehendida) les hacía ver películas pornográficas sino que se hacían toques impúdicos”, sostuvo.

Existe reserva sobre cuántas personas más son investigadas, pero víctimas entrevistadas por La Razón, en su versión impresa, revelaron protección de dirigentes como Gunter M. V., denunciado por narcotizar y violar a muchachos del grupo Rovers –jóvenes de 18 a 21 años- y Hebert G.V., quien fue dirigente del Distrito Scout La Paz, sindicado de estupro.

“Si bien se ha abierto la investigación a otras personas, por no perjudicar la investigación no vamos a decir cuántos son”, insistió Blanco, quien anticipó que la Fiscalía solicitará la detención preventiva del principal acusado por dos delitos, aunque no se descarta ampliar la acusación en función al curso que tome la pesquisa.

Henry A. V. fue guía del grupo Israelita Boliviano del Distrito Scout La Paz por casi 20 años. Desde 1994 trabajó con el grupo Exploradores, menores de entre 11 y 14 años, y fue expulsado en 2014, tras ser encontrado en flagrancia besando y realizando toques sexuales a un niño de 10 años en la asociación.

La distrital de los scout en La Paz decidió realizar una revisión de los expedientes de todos los dirigentes del distrito tras el escándalo desatado. En un comunicado hecho público el 16 de abril, la institución que trabaja con niños y jóvenes señala que se está “realizando la verificación de la situación y hoja de vida de todos los dirigentes del distrito, no solo del grupo afectado. Y además de la revisión de compromisos personales sobre buen comportamiento, requisitos y procesos de formación que deben cumplir los dirigentes para poder dirigir”. (19/04/2018)