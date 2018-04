Una decisión que cambió la historia del fútbol argentino

Hace 60 años los dirigentes decidieron no convocar a jugadores que actual en el exterior para ir al Mundial de Suecia.

La histórica tapa de la revista Goles, de febrero de 1958.

Humberto Maschio lee y le cambia el semblante. “Por 18 votos se dejó establecido que el equipo representativo en el VI Campeonato del Mundo será constituido exclusivamente con jugadores inscriptos en los registros de esta Asociación”. El Bocha mira a los interlocutores y pregunta si se trata de un documento oficial. Está publicado en el boletín de la AFA del 31 de marzo de 1958. “Nunca supe por qué no nos habían convocado para ir al Mundial de Suecia. Me entero después de tantos años”, dice Maschio y se queda pensativo. La escena pertenece al documental Suecia 58. La identidad perdida, dirigido por Leonardo Saslavsky. La decisión tomada hace 60 años por la dirigencia de la AFA cambió -de varios modos- la historia del fútbol argentino.

Extracto del boletín de AFA del 31 de marzo de 1958 con la decisión de la dirigencia argentina.

El 1-6 del seleccionado argentino el pasado martes 23 ante España revivió la goleada sufrida ante Checoslovaquia, también 1-6. El Desastre de Suecia. Argentina había brillado en el Sudamericano de Lima en 1957 con los juveniles Maschio, Antonio Valentín Angelillo y Enrique Omar Sívori. El 3 de abril (se cumplieron 61 años), Argentina venció 3-0 a Brasil y se coronó campeón. Un año después la base titular se había desintegrado. Los tres Carasucias habían sido vendidos a Italia. Y el arquero Rogelio Domínguez, al Real Madrid. En el inicio de la preparación para el Mundial, el equipo no rendía. “Hay que traerlos”, decía la tapa de la revista Goles del 25 de febrero, con una foto de los tres que jugaban en Italia. “Por prejuicios no puede exponerse la chance argentina en el Mundial”, agregaba. El director de la revista era Enzo Ardigó, quien era crítico con los dirigentes.

Mundial poster 1958

¿Por qué no los llamaron? ¿Por orgullo? ¿Para no desmerecer a los locales? ¿Para evitar hacer unos trámites ante la Federación italiana? Hay algunos indicios. En una carta enviada a principios de marzo a la revista Goles, Sívori manifestó sus deseos de jugar para Argentina, contó que había estado cenando en la casa Oscar Massei (ex Rosario Central) con Maschio, Angelillo y Ernesto Tito Cuchiarioni y “todos, se lo puedo jurar, darían cualquier cosa por el honor de jugar para nuestro seleccionado en Suecia”. También explicó que unos periodistas le habían dicho que Argentina tenía que pedir la anulación de reglamentos que lo prohibían y que había hablado con el presidente de la Juventus y que le había pedido, en caso de salir campeón, que “no pusiera obstáculos, si mi país llega a solicitar mi modesto concurso”. La revista Goles explicaba: “La Federación de Calcio va a oponerse a la posible petición argentina por Maschio, Angelillo y Sivori, porque estos jugadores firmaron compromisos de no aceptar reclamos de su país, para poder ser, al cabo de tres años, posibles jugadores internacionales italianos”.

“Nosotros somos demasiado grandes, como para pedir limosnas a Italia”. La frase, dice Goles, la dijo un dirigente de la AFA. Y esa fue la postura que primó. La decisión fue unánime. Llegó la lista, Roberto Zárate se lesionó en Italia, voló Angel Labruna (39 años) de urgencia y la goleada fue un golpe de nocaut.

¿Qué habría pasado si Angelillo, Maschio y Sívori hubiesen ido al Mundial de Suecia? Es una incógnita que lleva seis décadas…

Fuente: clarin.com