Venezuela: La Asamblea Nacional dice que “existen méritos” para enjuiciar a Maduro

Vista general de la Asamblea Nacional de Venezuela durante una sesión. Caracas, 9 de enero de 2018.

Las decisiones de este organismo son consideradas nulas desde que se declaró en ‘desacato’.

Con 105 votos a favor, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes una resolución en la que declara que “existen méritos” para continuar el proceso judicial “por corrupción” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, respaldando así la decisión tomada por el denominado ‘Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio’.

Junta Directiva procede a realizar votación nominal: Con 105 votos a favor, la AN declara que existen meritos para continuar proceso judicial contra Nicolás Maduro, que se adelanta por corrupción a través del TSJ legítimamente conformado por el Parlamento. #SesiónANpic.twitter.com/wx4B1Giw5W — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 17 de abril de 2018

La semana pasada, el TSJ paralelo o en el exilio, que opera fuera de Venezuela, celebró una reunión en la que determinó que existían “méritos suficientes” para enjuiciar a Maduro por presuntos actos de corrupción relacionados con obras inconclusas de la constructora brasileña Odebrecht en territorio venezolano.

En ese momento, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó como “acción delictiva” y “acto circense” esa decisión, que ahora recibe el respaldo de la AN.

No obstante, la decisión tomada este martes por la AN no tiene mayor relevancia, debido a que se encuentra bajo el estatus de ‘desacato’ desde enero de 2016; lo que significa que sus decisiones son nulas, al igual que sucede con las que toma el TSJ en el exilio.

Fuente: actualidad.rt.com