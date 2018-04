WhatsApp también comparte datos de pago de los usuarios con Facebook

La polémica con Facebook no cesa, y esta vez también afecta a WhatsApp. Recientemente la plataforma lanzaba un servicio de pago por medio de la aplicación de mensajería, WhatsApp Pay, de la que ahora tenemos más datos. Algunos nos descubren que los datos de pago de los usuarios son compartidos con Facebook.

Mientras Mark Zuckerberg declara ante el senado estadounidense por la filtración de datos de los usuarios con Cambridge Analytica, vamos descubriendo más posibles datos que podrían acabar en manos de terceras empresas por culpa de WhatsApp. Todos sabemos que la aplicación de mensajería es propiedad de la red social desde hace tiempo y que, queramos o no, se comparten datos entre ambas plataformas.

Lo que desconocíamos era hasta qué punto nuestros datos acaban en manos de Facebook. Ahora con el estreno de WhatsApp Pay, el sistema de pago digital basado en UPI que permite a los usuarios enviar y recibir dinero a través de la aplicación, conocemos más detalles de la compartición de información de los usuarios entre WhatsApp y Facebook.

Datos de pago de WhatsApp en Facebook

Al leer algunas de las cláusulas de la política de privacidad de WhatsApp descubrimos el siguiente texto:

“Compartimos información con proveedores de servicios externos, incluido Facebook, para enviar instrucciones de pago a los PSP (proveedores de servicios de pago), mantener su historial de transacciones, ofrecer atención al cliente y mantener nuestros servicios seguros y protegidos”.

Según WhatsApp/Facebook, el objetivo de este sistema es detectar, prevenir o abordar el fraude, la seguridad, el abuso u otra mala conducta que puedan poner en riesgo al usuario.

De esta forma ya podemos conocer qué número de teléfono o localización, WhatsApp comparte con Facebook datos tan privados como la información sobre la hora y la fecha en la que se realiza el pago, la cantidad de dinero y, lo más importante, información bancaria del destinatario como el VPA (direcciones de pagos virtuales).

Por el momento no hay palabra por parte de Facebook ni de WhatsApp de cuándo llegaría esta función a nuestro país o al resto de naciones, más allá de la India. Aún así, visto lo visto, quizá no nos perdamos nada por no disfrutar de WhatsApp Pay en nuestro país y podemos tener la seguridad de que, al menos, Facebook no dispondrá de nuestra información bancaria.

Fuente > LiveMint

