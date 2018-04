Zenteno se declara inocente ante la Conmebol

La muestra de orina del jugador dio un resultado adverso por el consumo de higenamina, sustancia que está prohibida desde el 2017 por la AMA. Se espera que en las próximas horas se emita un fallo.

El capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, a su llegada al aeropuerto cochabambino, se declaró inocente de haber ingerido la higenamina detectada en la muestra de orina en el partido que disputaron los rojos contra Vasco Da Gama, el 14 de febrero, por la tercera fase de la Copa Libertadores en Río de Janeiro.

“Solo fue un descargo, nada más, no sé cuál será la respuesta, el descargo que hicimos fue que soy inocente, nada más, el médico también dijo algo, pregúntenle a él”, declaró el capitán Rojo al momento de retirarse del aeropuerto Jorge Wilstermann.

El jugador llegó a Cochabamba junto al médico de campo del club, Luis Montaño, y el de la selección boliviana, Fabián Pacheco, con quienes prepararon la defensa.

Al respecto, el médico de Wilstermann manifestó que presentaron los descargos y que esperarán el fallo de la Unidad Disciplinaria del ente regulador sudamericano.

Fabián Pacheco, médico de la Verde, reconoció que Zenteno junto a todos los seleccionados que fueron citados por el técnico Mauricio Soria, se le suministró en 2016 el energizante que ahora está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), sin embargo, deslindó responsabilidad sobre el caso.

“A mí no me citaron y yo fui para aclarar lo que pasó, considero que no hubo mala fe por parte del jugador. Creo que cometió un error al consumir un medicamento que en 2016 era permitido y el 2017 ya no, incluso él fue al control doping en 2016 en el partido frente a Perú y no salió positivo”, declaró el galeno.

La FBF se manifestó

Después de bastantes días de que el club aviador y Zenteno fueron notificados por la Conmebol, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Ribera, dijo que no habló antes porque los apuntados decidieron abrir el frasco B (una contraprueba). “Tengo entendido que la sustancia es un quemador de grasa que acelera el metabolismo y creo que da una ventaja deportiva”, explicó Ribera.

A prevenir otros conflictos

El médico de Wilster, Álex Antezana, aseguró que los futbolistas tienen el deber de informarles qué están ingiriendo para que ellos le den el visto bueno. “El jugador está en la obligación de preguntar qué piensa consumir para que nosotros lo aprobemos”, remarcó el galeno, que tiene bastante experiencia en el rubro. Además, hizo hincapié en que si reciben recetas de otro profesional, con más razón deben reportarlo.

Fuente: diez.bo