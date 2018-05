Activista afirma que el comentario de gobernador Canelas da pena y lástima

María Anelín Suárez respondió a los dichos vertidos por el gobernador Iván Canelas. Dijo que no representa el sentir del pueblo cochabambino. La activista recibió el respaldo del Comité cívico cruceño.

Suárez (dcha.) recibió el apoyo del Comité Cívico pro Santa Cruz. Foto: Comité

Lo dicho por del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, de que en su departamento “no vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar ‘Bolivia dijo No’”, han originado una serie de críticas y han movilizado al Comité Cívico y a plataformas ciudadanas que ven esta situación como un acto de discriminación, así lo hizo saber María Anelín Suárez, activista de Las Calles Bolivia; ella fue la persona, que en plena inauguración de los juegos Cocha 2018, lució una polera en la que se leía un mensaje de respeto a la votación del 21F.

“Me siento discriminada y una víctima del Gobierno de Evo Morales“, dijo este miércoles Suárez, mientras recibía el apoyo del presidente cívico Fernando Cuéllar y su directiva. “Los comentarios del gobernador (Canelas) son dignos de pena y lástima. No representa a los cochabambinos en tal (…) esas palabras para nosotros, no nos prohíben de continuar en la lucha”, manifestó.

Suárez indicó a EL DEBER que luego de lo ocurrido el pasado sábado, ha recibido amenazas en su celular, situación que ella asegura no le quitan el entusiasmo de luchar por la democracia y que toma esas agresiones como de ‘quien viene’ por lo que les resta importancia, aunque aclaró que de igual manera no deja de la lado las precauciones.

Por su parte, el Comité pro Santa Cruz exigió mediante un escrito a la Dirección Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que se le inicie una acción penal correspondiente al señor Canelas, “por esa actitud prepotente, abusiva y discriminatoria contra una mujer y todo el pueblo cruceño”.

Luego de las repercusiones, el gobernador cochabambino precisó, mediante una carta dirigida a EL DEBER, que “la primera puntualización es que en ningún momento me refería a la colectividad cruceña en su conjunto”. Aseveró que “el pueblo cruceño le merece el más amplio respeto por su contribución” al desarrollo del país.

Su colega, el gobernador cruceño Rubén Costas, escribió de forma irónica en su cuenta de twitter que el grito de Bolivia dijo No se ha convertido en un himno y en la melodía de la democracia boliviana.

En la misma línea de rechazo a las declaraciones de Canelas, este miércoles se manifestó el senador demócrata, Óscar Ortiz, que le pidió estar más atento a la corrupción que a otros temas. “Rechazamos esas declaraciones absolutamente discriminatorias del gobernador. Él (Iván canelas) debería preocuparse es por la corruipción de los contratos de Codesur, eso es lo que está manchando los juegos de Codesur, esos contratos que han dado de manera directa a sus ‘amigotes’ para beneficiarlos”.

EL DEBER / Pablo Cambara