Argentina: ¿Mintió Florencia de la Ve? Polémica y dudas sobre la muerte de su madre

Amalia Granata aseguró que familiares de la conductora le revelaron que es falso que su mamá falleció por un aborto clandestino. Además, aparecieron viejas declaraciones en las que De la Ve cuenta otra historia.

De la Ve expuso en el Congreso en el debate por la despenalización del aborto. (Lucía Merle)

El amplio y tan importante debate acerca de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación sigue generando crudos relatos y dando a conocer difíciles historias de vida.

En esta última oportunidad, quien sorprendió a todos fue Florencia de la Ve (43) al revelar entre lágrimas la verdadera causa de muerte de la muerte de su madre, cuando ella apenas tenía 2 años de vida.

Es que la semana pasada la actriz y comediante reveló en un desgarrador relato que su mamá murió a causa de un aborto clandestino y no a raíz de un cáncer mortal tal como se conocía hasta el momento.

“Este tema a mí me sensibiliza muchísimo. No quería hablar, no quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo, porque esto se tiene que terminar: yo perdí a mi madre por un aborto clandestino y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí”, dijo en su programa, Flor de Tarde (Magazine, a las 14.30).

Luego de eso, la también panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) fue invitada por los legisladores a contar su historia en el Congreso y al respecto agregó: “Me crié creyendo que mi madre había muerto de una enfermedad. A los 14 años una de sus hermanas me dijo ‘tu mamá murió desangrada por un aborto ilegal’“.

Durante su discurso, De la Ve aclaró que durante años ella no se atrevió a hablar con su padre porque “era un tema prohibido, del que no se podía hablar“, hasta que su terapeuta la incentivó a enfrentarlo y éste le reconoció que efectivamente Sabina Báez había muerto en medio de la interrupción clandestina de un embarazo.

“Nunca pensé que iba a contar esta historia, nunca pensé que iba a hablar de mi madre. No hay un día en esta vida que no la llore y desde que me enteré estuve buscando la cara del femicida de mi madre y hoy sé que fue el Estado”, sumó con bronca en sus palabras Florencia.

Flor de la Ve luego de su conferencia en el Congreso. (Instagram)

Sin embargo, de acuerdo a Amalia Granata, la actriz miente. Es que, la panelista Polino Auténtico (Radio Mitre, sábados a las 12) la historia que Florencia acaba de dar a conocer sobre su mamá fue desmentida por sus propios familiares.

”Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia“, expresó la panelista radial este último sábado, cuando también dejó entrever su opinión al respecto: “No le creo el relato a Flor de la Ve sobre la muerte de su madre“.

“Fue muy difícil criarme sin mi mamá. Ella murió víctima del cáncer cuando yo tenía sólo dos años, y me crié sin su compañía. Hasta que no fui mamá, mucha cuenta no me daba del importantísimo rol que cumplen las madres”, aseguró la comediante hace seis años durante una entrevista para Pronto.

Fuente: clarin.com