Ariana Grande versiona un himno del rap en modo Evanescence 2003 (y es genial)

La cantante deslumbra en el programa de Jimmy Fallon con sus cover de algunas canciones populares de los últimos años.

El apagón mediático y de redes sociales durante casi seis meses de Ariana Grande sin duda está teniendo su efecto ahora, con la cantante generando muchísima expectación ante la salida de su próximo álbum.

Grande acudió este pasado martes al programa de Jimmy Fallon y entre el presentador y ella consiguieron más de tres millones de interacciones en redes sociales a lo largo de la noche. Los datos, según Nielsen, convirtieron su aparición en Fallon en el programa más comentado en redes en un late-night estadounidense en lo que va de año. Y a juzgar por el éxito de algunos de los mejores momentos del show que NBC ha publicado en YouTube, no es de extrañar.

El vídeo más visto, con más de seis millones de visualizaciones a tiempo de publicación de este artículo, es una competición en la que Grande y Fallon tienen que versionar canciones populares de los últimos años en géneroes distintos a su original. En el caso de Grande, la cantante empieza interpretando la “Humble” de Kendrick Lamar (Mejor Canción Rap en los pasados premios Grammy) al estilo goth rock. “¿Goth rock como Evanescensce 2003?”, pregunta en el vídeo Grande, haciendo referencia al conocido grupo estadounidense que se hiciera famoso con la canción “Bring Me To Life”. Su actuación es la perfecta simbiosis de la letra de “Humble” con el estilo de Evanescence.

El segundo vídeo viral tiene como protagonistas a varios fans de Grande a los que les han dicho que hagan covers de una de las canciones de la cantante en un estudio de grabación. Lo que desconocen es que su ídolo les está viendo y que saldrá a conocerles. Las previsibles reacciones de los fans tienen como colofón la estupefacción de una niña que se emociona muy adorablemente por la sorpresa.

Grande adelantó en su entrevista con Fallon que en los días 20 de los próximos tres meses “hará algo especial”, culminando con el estreno de su nuevo álbum, “Sweetener”, el 20 de julio. Por lo que dejó caer la estrella en su conversación, la canción que sus fans tienen que esperar con más ganas se llama “God is a Woman”. ¿Por qué? Porque es el tema favorito de su abuela: “Yo le preguntaba: ‘Ey, Nonna, ¿qué te ha parecido mi single? ¿Te gusta “No Tears Left To Cry”?’. Y ella me respondía, “Me encanta… ¿pero sabes una cosa Ariana? ¿Podramos escuchar “God Is A Woman” otra vez?”.

Fuente: revistavanityfair.es