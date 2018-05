Canelas se dice admirador de cruceños tras polémica frase y aclara que aludió solo a un grupo de activistas

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, envió este martes una carta al diario mayor EL DEBER para hacer “puntualizaciones” que hizo hoy en la entrega de una unidad educativa en Punata. Asegura que nunca se refirió a toda la colectividad cruceña, como se está queriendo interpretar, que el pueblo cruceño se merece su más amplio respeto y consideración y que se refería a un grupo de activistas y políticos de oposición cruceños que fueron a Cochabamba para estar presente en la inauguración de los Juegos Sudamericanos.

Ayer, en la entrega de una escuela, Canelas dijo: “Aquí en Cochabamba, hermanos, en todo el departamento, nosotros le hemos dicho al hermano presidente Sí al 21-F. De manera que no vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No: nosotros vamos a gritar Bolivia dijo Sí, Cochabamba dijo Sí”

Luego complementó: “De manera que no se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de dañar y afectar a los Juegos”.

En su carta al director, Canelas añadió que el grupo de políticos y activistas cruceños tenían la misión específica de “empañar la fiesta que es de los bolivianos en general y de los cochabambinos en particular”.Por otro lado, consideró que los escenarios de debate y posicionamiento político son otros y no precisamente los deportivos, “peor aún cuando los ojos del mundo están puestos sobre Bolivia”.

Se despidió declarándose un “ferviente admirador del pueblo cruceño” y asegurando que “de ninguna manera” pasa por su mente “emitir criterios que vayan contra ese sentimiento”.