Castro, la primera patinadora por Bolivia

Su ingreso a la pista del Patinódromo Municipal de Coña Coña fue motivo de aplausos y respaldo de la afición nacional hacia la primera patinadora de Bolivia en la historia de los Juegos Suramericanos: Génesis Castro.

Para los XI Juegos Suramericanos, Bolivia asumió el reto de incorporar a varios deportes que antes no practicaba o en los que no tenía costumbre estar, entre ellos, el patinaje de carreras.

“Me siento feliz. Quise dar todo lo mío, pero al ser una pista nueva, incluso una de las mejores del mundo, en las curvas no estuvimos bien; pero no excusa. Los bolivianos fueron a entrenar a Colombia para el patinaje. Vamos a darle con todo”, expresó Génesis.

Más allá de quedar décima en la prueba de contrarreloj individual femenina, la patinadora nacional sintió el respaldo y el apoyo de todo un país, aquél que deposita toda la confianza en sus deportistas.

“Tuvimos dos meses de adaptación para el patín profesional, ya que antes usábamos el patín recreativo, que llega hasta arriba de los tobillos. El profesional nos llega sólo hasta los tobillos y debemos acostumbrarnos”, acotó Génesis.

En cuanto a la labor del equipo boliviano, Castro hizo un tiempo final 32.219, llegando en el décimo puesto.

En la misma prueba de 300 metros, pero en categoría varones, Leonid Parfenyev llegó octavo entre nueve competidores, con un puntaje de 28.904. Álvaro Aguirre (BOL) fue noveno con 30.260.

BOLIVIA APLASTA A PERÚ EN SU DEBUT DE BÁSQUETBOL

El quinteto de Bolivia, en la rama femenina, comenzó ayer su campaña en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba con una aplastante victoria 92-37 sobre Perú, en duelo disputado en el coliseo Polifuncional de Quillacollo.

La victoria del equipo nacional, que dirige el estratega valluno Sandro Patiño, se consolidó gracias al trabajo colectivo y que dio sus frutos en el inicio de la disciplina.

Desde el primer cuarto, Bolivia se mostró firme en el juego y, tras 10 minutos, se quedó con la ventaja parcial de 22-6.

Ya en el segundo cuarto, Bolivia siempre fue dominador y sacó una importante ventaja para ir al descanso: 36-14.

En la reanudación de las acciones, el Equipo de Todos no sacó el pie del acelerador y empezó a consolidar la amplia ventaja sobre las incaicas, que se marcó en el parcial de 60- 28.

En el último episodio, Bolivia consolidó el buen juego con triunfo 92-37.

A primera hora, Argentina dio cuenta de Chile 74-45, mientras que Colombia superó 68-62 a Paraguay.

Hoy jugarán: Perú vs Paraguay (15:30), Colombia vs Chile (17:45) y Bolivia vs Argentina (20:00).