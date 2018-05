Chuquisaca masifica sus medidas de presión por Incahuasi

En Santa Cruz, la Gobernación cuestiona la decisión del Ministerio de Justicia de procesar al juez que ordenó descongelar regalías de Incahuasi.

Protesta en Sucre. Foto: Correo del Sur.

La Paz, 1 de mayo (ANF). – Las organizaciones sociales de Chuquisaca, que se declararon en paro cívico indefinido desde el mediodía del lunes, masificaron en las últimas horas sus protestas en defensa del campo gasífero Incahuasi y exigiendo que no se promulgue la Ley de límites con Santa Cruz.

Los chuquisaqueños, en el Día del Trabajo, protagonizaron marchas de protesta en la ciudad de Sucre, donde la movilización fue encabezada por la Central Obrera Departamental y la Universidad San Francisco Xavier.

El dirigente cívico, Roberto Balderas, dijo que las manifestaciones también se registran en otros sectores del departamento.

Es así que los “pobladores de Macharetí instalaron desde esta mañana el bloqueo en la carretera (a Santa Cruz) a través de su comité cívico y juntas vecinales. Y los pobladores de Villa Serrano igualmente están iniciando con las movilizaciones”, afirmó.

Agregó que Padilla y Camargo resolvieron sumarse desde el miércoles a las medidas de presión con la instalación de nuevos piquetes de huelga de hambre y bloqueo de vías.

Asimismo, de acuerdo al reporte de medios locales de comunicación, el transporte pesado definió cerrar todos los accesos a Sucre.

Mientras Hugo Siles renunció al cargo de viceministro de Autonomías, después de que fue cuestionado en más de una oportunidad por supuestamente parcializarse con Santa Cruz.

En su lugar fue posesionado como nuevo viceministro el chuquisaqueño Gonzalo Vargas Rivas.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, señaló que se está designando a una nueva persona para mantener una característica del Gobierno, que es coordinar de manera “fluida, abierta y muy sincera con los sectores sociales y todas las regiones”.

“Es una característica que hay que mantener y preservar, puesto que no es suficiente con tomar decisiones o tener buenas intenciones, porque si esas decisiones e intenciones no son comunicadas, coordinadas, informadas y no son socializadas como corresponde, a la larga pueden generar conflictos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que mañana se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz contra el juez Alberto Guzmán Méndez, quien determinó en días pasados el descongelamiento de las regalías del campo gasífero de Incahuasi a favor del departamento cruceño.

“Se va a presentar una denuncia penal en contra del doctor Alberto Guzmán Méndez, juez Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, y paralelamente en la ciudad de Sucre se va a presentar una denuncia formal pidiendo su suspensión inmediata ante el Consejo de la Magistratura en contra de la misma autoridad”, comunicó Arce.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, reaccionó indignado por esa decisión y ratificó que detrás de todo el conflicto de Incahuasi está la administración de Evo Morales.

“No puede ser que el Gobierno ordene a la justicia para no cumplir un fallo, entonces esto es terriblemente preocupante para Santa Cruz, estamos ante una situación inédita, ante una acción extorsiva por parte del Gobierno contra Santa Cruz que se encuentra privado de sus recursos (regalías)”, aseveró.

Recordó que llevan cinco meses en el departamento cruceño sin acceder a los recursos de Incahuasi y cuando parecía que se iba a descongelar las regalías, el Gobierno decide procesar al juez.

“Eso es una manipulación inaceptable. Nos tienen que devolver los recursos y hacer un resarcimiento por todo el daño causado al departamento de Santa Cruz”, apuntó Peña.