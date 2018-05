Comandante de la Policía Boliviana anuncia ‘novedades’ en el caso Jonathan y garantiza protección para testigos

A seis días de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila en El Alto, el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, anunció que en las próximas horas habrá “muy buenas novedades” sobre el curso de la investigación y garantizó protección para quienes acudan a testificar sobre lo ocurrido.

La tarde del jueves 24 fue herido el universitario que era parte de las protestas en demanda de mayor presupuesto. Minutos después perdió la vida y una autopsia practicada al cuerpo ese mismo día determinó que murió por los daños provocados por una canica, que hasta el momento no se conoce cómo y quién la disparó.

“Estamos procesando la investigación y seguramente en el transcurso de las horas vamos a tener muy buenas novedades”, anunció Mendoza, quien como ya lo había asegurado anteriormente volvió a comprometer una investigación técnica e imparcial sobre los hechos que rodearon la muerte del universitario y confirmó que los jefes policiales de El Alto volvieron a sus actividades.

El viernes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que la canica fue disparada desde un petardo manipulado por los propios movilizados. Incluso señaló que pudo ser desde un puente a la altura de la Cruz Papal, lo que fue puesto en cuestión luego de que las autoridades de la UPEA hicieran público un video sobre los últimos minutos de vida de Quispe que lo muestran en otro lugar.

De acuerdo a ese material, el universitario ingresa a un domicilio junto a otras 24 personas huyendo aparentemente de gases lacrimógenos que disparan policías; poco después es sacado sin vida. La Fiscalía justamente espera que esas personas acudan para prestar sus declaraciones e informar qué ocurrió en ese lugar.

Mendoza aseguró que quienes acudan a declarar tendrán la protección necesaria. “Todos están protegidos, estamos viviendo en democracia, tiene toda la protección, no va a ocurrir absolutamente nada”.

En las últimas horas autoridades universitarias denunciaron amedrentamiento y persecución. El expolicía y docente de la UPEA David Vargas dijo que los testigos guardan “un silencio inteligente” justamente ante los temores que sienten.

Vargas denunció en la mañana que fue objeto de una agresión. “Cuando caminaba por la calle Illimani (en el centro de La Paz) hacia mi casa me atropellaron dos sujetos, me hicieron caer al piso y me insultaron, me dijeron que me quedan pocos días de vida. Eran dos hombres muy fornidos y grandotes con la cara cubierta. Se subieron a un vehículo blanco y se fueron”, dijo.

El expolicía desafió a Romero a probar la hipótesis de que la canica que mató a Quispe fue disparada desde un petardo. En redes sociales publicaron materiales en los que muestran que una canica no tiene la fuerza como para provocar un daño como el causado al universitario. (30/05/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz